RMB nederlag i overtid

Sebastian Bergholt reducerede til 1-2 for RMB i første periode. Foto: BP

Ishockey Efter en vanskelig start med tre udvisninger inden for fem minutter, og bagud 0-2 kom "Tyrene" fint tilbage og fik 2-2 i ordinær spilletid. Esbjerg fik afgjort kampen med en scoring, et minut og tyve sekunder inde i overtiden.

Af Flemming Haag

Rødovre Mighty Bulls havde søndag eftermiddag besøg af Esbjerg Energy, som ”Tyrene” hidtil har haft et godt tag på, da det er blevet til tre sejre, ud af tre mulige. Rødovre fik ikke den bedste start på kampen. Efter blot to minutter, fik Andrey Chistyakov to minutter for Tripping, minuttet senere, fik Kasper Jensen to minutter for en Tripping. Chistyakov nåede netop at komme på isen, da Esbjerg fik scoret ved Justin Grandall.

Efter fem minutter, fik begge hold to minutters straf. Esbjerg vandt den efterfølgende face-off, og Justin Grandall var igen klar, og bragte med sin anden scoring Vestjyderne på 0-2. Rødovre tog en Time Out, og fik efterfølgende bedre styr på spillet.

Midt i perioden måtte Steffen Klarskov to minutter i straffeboksen for en Croos-Checing. Matthias Asperup, bryder Esbjergs powerplay, og alene med Nicolaj Henriksen i gæsternes mål, bliver der begået Slashing mod Asperup. Med syv minutter tilbage af første periode får gæsternes Anders Krogsgaard to minutters straf, og ”Tyrene” får sat et godt powerplay op. Morten Andreasen finder Sebastian Bergholt inde foran mål, og han sender pucken i mål til stillingen 1-2.

Mod periodens slutning får Esbjergs Christian Wejse to plus to minutter for High Sticking mod Morten Andreasen. En første periode der var præget af en lang række udvisninger, så ingen af holdene fandt rytmen i spillet.

Rødovre begyndte anden periode i overtal, men fik ikke udnytte overtals situationen. Gasterne var igen blevet fem spillere, da Mads Eller forsøgte sig, og Nicklas Carlsen var klar inde foran mål, og slog riposten fra Esbjergs keeper i mål, og fik udlignet til 2-2.

Midt i perioden, fik Mads Eller to minutter for High Sticking. Trods et massivt Esbjerg pres, fik gæsterne ikke de store muligheder for at få afsluttet, og de forsøg der kom tog Gasper Kroselj i Rødovremålet sig af.

I periodens sidste to minutter måtte ”Tyrene” igen spille i undertal, da Jacob Böll fik to minutter for Tripping, men der blev ikke scoret yderligere, så de to hold kunne gå til pause med stillingen 2-2.

Tempomæssigt blev det en rolig start på tredje periode, og første mulighed til hjemmeholdet kom fem minutter inde i perioden, da Nicklas Carlsen havde et godt forsøg. Umiddelbart efter måtte Jacob Böll en tur i straffeboksen for en Holding. Endnu et effektivt Rødovre boksplay. Udvisningerne fortsatte med, at ramme hjemmeholdet. Böll var lige komme på isen, da der blev dømt Slashing mod Andrey Chistyakov.

Herefter satte gæsterne tryk på mod Rødovres mål, som blandt andet resulterede i et forsøg på den ene stolpe, hvorefter pucken lagde sig på mållinjen. Gæsterne fik en udvisning i periodens sidste minut, men ingen af holdene formåede at scorer i tredje periode, så kampen måtte ud i forlængelse.

Rødovre lagde ud i spil 4 mod 3 det første minut af overtiden, men det lykkedes ikke at få en afgørelse. Det skete kort efter, at Esbjerg var blevet fire, da Rødovre mistede pucken, og Esbjerg slog kontra. Alene med Gasper Kroselj sendte Taylor Fleming pucken i mål, så Esbjerg kunne tage fra Rødovre Skøjte Arena med to point.