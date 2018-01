Rimer Rødovre på New York?

Gefion Group har rejst 800 millioner kroner til den nye bydel Rødovre Port. Byggeriet udgør samlet 37.500 etagemeter og består af tre højhuse på 14, 16 og 19 etager samt et gadestrøg med bolig og erhverv i varierende højde langs en midterakse. Foto: Visualisering: Arkitema

RØDOVRE PORT: Ikke i den forstand, at bogstaver og stavelser lyder ens, men på et mere abstrakt plan er der måske noget om snakken.

Af Christian Valsted

Tre højhuse på henholdsvis 14, 16 og 19 etager. Det kunne godt være New York. Så langt så godt. Put så et gadestrøg og en 2-etagers fritsvævende bygning, i glas, der binder to af højhusene sammen, ind i ligningen og du har et byggeprojekt, der bestemt emmer af byen som aldrig sover. Godt nok kommer den fritsvævende bygning hverken til at sno sig langs Hudson floden eller med udsigt til andre skyskrabere, men mindre kan vel også gøre det.

I dette tilfælde bliver det Tårnvej, men det skal ikke fjerne den gode New Yorker-stemning.

Med en samlet finansiering på cirka 800 millioner kroner har Gefion Group købt og rejst kapital til opførslen af det store nybyggeriprojekt Rødovre Port, der med inspiration fra New York Highline skal være den nye indgang til Rødovre.

Men rimer Rødovre virkelig på New York?

”Når man står på Manhattan i New York, er man i byen. Med Rødovre Port kan man få alle kvaliteterne i København på 12 minutter. Hele cirklen rundt om København kan nås på en kort tid, så på den måde er der en lille sammenligning,” fortæller Thomas W. Færch, der er administrerende direktør i Gefion Group.

Sammenligningen med New York er søgt, indrømmet. Men selvom der selvfølgelig ikke kan drages de store paralleller mellem de to byer, er det meningen, at Rødovre Port skal have tidens puls, emme af noget hipt og med inspiration fra New York High-line, kan de kommende lejere måske drømme sig over Atlanten.

”Vi kalder det faktisk et københavnerprojekt, når vi taler med investorer og forretningspartnere, for placeringen og afstanden til København er helt afgørende. Rødovre Port kommer helt naturligt til at henvende sig til mennesker, der skal frem og tilbage til byen og det kan både være studerende, singler, par og for den sags skyld også ældre.”

“Vi tror, at beboersammensætningen kommer til at skabe dynamik og det rigtige miljø,” siger Thomas W. Færch, inden han forklarer, at Rødovre Port udelukkende bliver lejeboliger med fokus på mindre boliger, men også med boliger med plads til småbørnsfamiler.

God infrastruktur

Rødovre Port kommer til at udgøre 37.500 etagemeter og kommer, ud over de tre højhuse, til at bestå af et gadestrøg med bolig og erhverv i varierende højde langs en midterakse. Hertil kommer den fritsvævende bygning samt en gang- og cykelbro over Tårnvej.

I øjeblikket er nedrivningen af det gamle Rødovre Stationscenter i gang og det er ikke tilfældigt, at Gefion Group har valgt at investere netop i boligprojektet ved Rødovre Station. Siden opstarten i 2015 har Gefion Group fokuseret på at forvandle centralt beliggende erhvervsejendomme til boliger i alle former og afskygninger.

”På de 37.500 etagemeter etableres boliger i cirka 33.000 etagemeter, mens resten er udlagt til butikker og erhverv. Placeringen er i top som nabo til Rødovre Station. Herfra er der med S-toget 12 minutter til Hovedbanegården. Motorvejen ligger få minutter væk. Infrastrukturen er perfekt,” siger Henrik Nissen, som er udviklingsdirektør i Gefion Group.

En god investering

Rødovre Kommune godkendte lokalplanen for området i efteråret 2017 og i år går byggeriet af Rødovres ultra-stationsnære bydel i gang.

Gefion Group har rejst kapital fra en række private og institutionelle investorer til køb af det store nybyggeriprojekt Rødovre Port. Finansieringen er formidlet af en af Nordens største investeringsbanker, som Gefion Group samarbejder med.

”Markedet for ejendomsudvikling og -investering er stadig stærkt. Når vi kommer med et projekt med god lokalisering, en solid plan og vores egen gode track record, er der mange professionelle danske og udenlandske investorer, der gerne vil være med til en interessant investering. Det er et af vores specialer som projektudvikler. Vi investerer egne penge sammen med typisk private investorer, fonde og institutionelle investorer i de projekter, vi arbejder med. Projekterne sælges videre og investorerne får deres del, når vi har færdigudviklet dem siger Thomas W. Færch.