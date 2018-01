RH i tæt bundopgør

Simone Dillon viste stort potentiale i kampen mod Vendsyssel Håndbold. Foto: BP

Håndbold Det lykkedes ikke for RHs håndbolddamer, at få sæsonens første sejr i bundopgøret mod Vendsyssel Håndbold.

Af Flemming Haag

Rødovres håndbolddamer havde besøg af Vendsyssel Håndbold, i årets første hjemmekamp. Vendsyssel Håndbold frister, ligesom Rødovre HK, en tilværelse i bunden af 1. division, så der var vigtige point at spille om for begge hold.

Det blev en åbning på kampen, hvor de to holds forsvar var i fokus. Den første scoring faldt først efter fem minutter, hvor gæsterne kom foran. Amalie Rasmussen fik udlignet til 1-1, Katrine Clasen til 2-2, og med to scoringer, kom nordjyderne foran 2-4 hvor der var spillet ti minutter.

Cecilie Lang og Katarine Juul Hansen kom herefter på banen, og der kom mere fart over hjemmeholdets angrebsspil. Amalie Rasmussen fik reduceret til 3-4, det blev 4-5 ved Katarina Juul Hansen, og Cecilie Lang, udlignede til 5-5. Katarina Juul Hansen til 6-6, Cecilie Lang til 7-7 og Emilie Tautoft til 8-8 midt i halvlegen, skabte nyt liv i kampen.

Katarina Juul Hansen bragte med to scoringer hjemmeholdet foran med 9-8 og 10-9. Ved stillingen 10-10 missede RH et straffekast, og Vendsyssel kom igen foran. Simone Dillon udlignede til 11-11 og Rebekka Sejdenfaden udlignede til 12-12 fem minutter inden pausen.

Det viste sig, at blive hjemmeholdets sidste scoring i første halvleg, og med fire mål, kunne Vendelboerne gå til pause med en føring på 12-16.

En svingende første halvleg af hjemmeholdet, hvor specielt flere mislykkede indspil til stregen, samt tekniske fejl blev kostbart, mod et middelmådigt nordjysk mandskab.

Gæsterne åbnede scoringen fire minutter inde i anden halvleg, og var dermed foran med fem mål, og det så svært ud for hjemmeholdet. Så trådte Simone Dillon i karakter og scorede fire gange på fem minutter til stillingen 16-18, og der var igen håb for hjemmeholdet. Midt i halvlegen stod det 18-20 da Katarina Juul Hansen og Anne Jagd Vad havde reduceret til henholdsvis 17-20 og 18-20. Simone Dillon med sit sjette mål til 19-20. Nordjyderne fik en to minutters udvisning, men formåede at vinde 0-2 i undertal, til stillingen 19-22. Katarina Juul Hansen og Simone Dillon fik med hver en scoring, reduceret til 21-22 og fik igen skabt spænding om udfaldet.

Emilie Tautoft fik udlignet til 22-22 med syv minutter tilbage af kampen. Anne Jagd Vad og Simone Dillon udlignede til henholdsvis 23-23 og 24-24, hvor der resterede fem minutter. De sidste fem minutter blev præget af en høj fejlprocent af begge hold, hvor den ene bold efter den anden blev smidt væk. Der skulle et straffekast til i kampens slutfase, før Vendsyssel kunne sikre sig de to point, med en sejr på 24-25.

Det blev igen et nederlag til RHs damer, som spiller med stor energi, men med en høj fejlprocent. Angrebsmæssigt spilles der meget sidelæns og der markeres ofte for passivt spil. Der savnes noget mere kreativitet angrebsmæssigt og kvalitet i afslutningerne. Simone Dillon og Katarina Juul Hansen skilte sig ud, med gode individuelle præstationer.

Rødovres spiller igen lørdag den 20. januar kl. 15 mod EH Aalborg i Nr. Sundby Idrætscenter.