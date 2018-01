Rasmus Astrup ude på ubestemt tid

Rasmus Astrup har endnu ikke noget bud på, hvornår han igen er klar til ishockey. Foto: BP

Ishockey Efter den chokerende melding sidste søndag om, at Rasmus Astrup var blevet opereret for en blodprop i hjertet, overværede Astrup i dag RMBs kamp mod Esbjerg Energy i Rødovre Skøjte Arena.

Af Flemming Haag

Om sin operation siger Rasmus Astrup. ”Jeg har det fint nok, og jeg kan ikke mærke at jeg er syg. Det er en lidt mærkelig følelse, jeg har det fint, men jeg bliver lidt hurtig træt. Umiddelbart, så er jeg ude på ubestemt tid, så vi må se hvad det bliver til”.

Om kampen mod Esbjerg siger Rasmus Astrup. ”Vi kommer skidt ud til første periode og er lidt på hælene, de får to lorte mål, men vi kommer meget godt igen og spiller faktisk rigtig godt i anden periode. I tredje periode, så falder de lidt tilbage igen, kommer lidt på hælene og overlader for meget initiativ til Esbjerg, og det er Esbjerg der er spilstyrende i tredje periode. Vi har nogle gode momenter i kampen, men det er Esbjerg der har de fleste”, siger Astrup og fortsætter.

”Det er altid svært med de der søndagskampe. Vi møder ind klokken 12, og har ikke rigtig fået gang i kroppen, så det er aldrig sjovt at spille søndag klokken 14, men selvfølgelig skal man sætte sig op til det. Man kan godt se det i dag, men også sidste søndag mod Hvidovre, var det heller ikke ligefrem prangende, så det må vi arbejde på.

Om spillet i overtiden, siger Rasmus Astrup. ”Det er lidt skidt at vi taber pucken, for det havde været fedt, hvis vi havde lukket kampen i fire mod tre, hvor der er godt med plads at spille på. Vi får ikke de skud vi skal have, men et point på en skidt dag det er måske heller ikke så tosset, når man ser på spil og chancer, slutter Rasmus Astrup.