Præst: ”Vi mangler et sprog til sorgen”

Sognepræst i Hendriksholm Kirke, Anne Gadsbøll (tv), og præst i Grøndalslund Kirke Louise Marinus Kristensen står bag en ny sorggruppe, der ser dagens lys til marts. Foto: Red.

sorggrupper Mange oplever isolation på grund af en stor sorg. Nu åbner kirkerne i Rødovre op for en sorggruppe.

Af Christian Valsted

Sorg er en svær størrelse. Både for dem der sidder med den i hjertet og for dem der står på sidelinjen og kan se en ven, et familiemedlem eller en kollega kæmpe med sorgen efter at have mistet. Ifølge sognepræst i Hen-

driksholm Kirke, Anne Gadsbøll, mangler vi et fælles sprog for at tale om sorgen og en generel forståelse af, hvad sorg er og hvordan man håndterer den.

”Det kan være svært at dele denne sorg med andre mennesker, fordi vi synes, vi skal leve op til at være livlige, når vi er i andres selskab. Vi vil ikke være bekendt at ødelægge den

gode stemning med vores eget tungsind. Derfor holder vi os hellere væk. Der er mange mennesker, som oplever en stor isolation på grund af deres sorg,” skriver Anne Gadsbøll i en artikel, som du kan læse her.

I dag har Rødovres kirker ikke sorggrupper, men det bliver der lavet om på til foråret. Med base i Grøndalslund kirke vil Anne Gadsbøll, i samarbejde med præst i Grøndalslund kirke Louise Marinus Kristensen, fra marts måned lede en sorggruppe.

”Når vi taler om sorg i kirken, er det klart, at budskabet om håbet i opstandelsen følges med sorgen over tabet til døden. Men man behøver ikke at have nogen religiøs tilknytning til Folkekirken for at deltage i en sorggruppe i kirken,” skriver Anne Gadsbøll blandt andet i artiklen.