Ny mobil-mast vakte opsigt

NY TELE-mast: Det var en grå og stormfuld dag, da den nye mast blev sat op på Hendriksholm Skole. Foto: Red

Mobiltelefoni Det er ikke hver dag, at børnefamilier stopper op og kigger opmærksomt på en skole i en ferie, men det var præcis, hvad der skete dagen før nytårsaften, da en kæmpe kran hejste en ny mast på plads på Hendriksholm Skole.

Af André Bentsen

Det så halsbrækkende ud, da to arbejdsmænd hængende næsten 30 meter over jorden kæmpede i vinden for at sætte en ny mobil-mast ordentlig fast på taget af Hendriksholm Skole.

Det var som om, den høje mast ikke rigtig ville finde til ro på tagryggen, og mange forbipasserende stoppede op og fulgte med i dét der fra afstand lignede et vovestykke, men sandsynligvis er ren hverdagskost for de hærdede teknikere, der satte masten op for teleselskabet ‘3’.

Ingen strålefare

Enkelte tilskuere spurgte avisens udsending, om man havde tænkt på strålerne fra sådan et monstrum af en mast, når den nu får til huse på en skole fyldt med små børn.

Det skulle der angiveligt ikke være nogle problemer i, mener Hans Henrik Tausen, jurist fra Teknisk Forvaltning i Rødovre Kommune.

“Det er helt normalt, at man bruger skoler og andre store bygninger som sted for de her sendemaster. Med de stigende krav på telemarkedet, er der også brug for hele tiden at udskifte masterne, men så vidt vi er orienteret, er det ikke strålingen fra masterne, der diskuteres i forhold til farlig stråling, men den stråling, der måske kommer ud af den enkelte mobiltelefon,” understreger Hans Henrik Tausen.

kommentarer