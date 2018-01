Ny bog skal hjælpe børn i sorg

Hanne Dagmar Raaberg bor i Rødovre og er cand.mag. i retorik. HUn er desuden uddannet fra Forfatterskolen for Børnelitteratur 2012-14. "Der findes også børn (og voksne), der lukker sig helt inde i sorgen og som ikke kan tale om deres egne følelser. Hvis barnet slet ikke har lyst til at tale om sig selv, kan man med “Hils far” i hænderne tale om historien i bogen i stedet for," siger hun. Foto: Mathilda Yokelin

ny bog om sorg: Den lokale forfatter Hanne Dagmar Raaberg har udgivet en varmhjertet børnebilledbog om det at miste, savne og hvordan det føles for et barn, når ingenting er, som det plejer at være.

Af Christian Valsted

I efteråret 2007 kom Hanne Dagmar Raabergs søn hjem fra 0. klasse på Nyager skole med et brev. En pige fra klassen havde mistet sin far.

Brevet gjorde dybt indtryk på Hanne og 10 år danner oplevelsen baggrund for hendes aktuelle børnebilledbog ’Hils far’, der er kraftigt inspirereret af den familie i Rødovre, der mistede mand/faren til to børn i Afghanistan i 2007.

”Som en del af kontaktforældrene var jeg med til, at der blev sendt en krans til begravelsen, men ellers stod vi på sidelinjen ret magtesløse. De havde gået i klasse sammen i få måneder, og vi forældre kendte ikke hinanden endnu. Så hvad gør man? Jeg begyndte at læse en masse om, hvordan børn reagerer på sorg og tab. Både for selv at forstå og for at kunne hjælpe min søn,” fortæller Hanne Dagmar Raaberg.

At tale om det svære

Hanne har senere taget en uddannelse på Forfatterskolen for Børnelitteratur og det er der nu kommet en bog om sorg i børnehøjde ud af. Hanne Dagmar Raaberg håber, at børnebogen ’Hils Far’ kan bruges som redskab og hjælpe børn og voksne til at tale om det svære.

”Bogen kan selvfølgelig ikke gøre alt godt igen, men igennem en andens historie, en andens savn og sorg og en andens tanker og ord, kan man måske få ord til at tale om at “sådan har jeg det også” eller “sådan har jeg det slet ikke, jeg har det sådan og sådan,” fortæller forfatteren, der selv har boet i Rødovre siden 1993.

En rød ballon

Bogen ’Hils far’ tager udgangspunkt i en helt konkret episode efter faderen død.

”En dag kom min søn hjem og fortalte at pigen og hendes familie skulle i Tivoli, fordi ’selv om man var ked af det, skulle man også gøre noget, der var sjovt’. Det syntes jeg, var fint og stærkt og rigtigt. Og da jeg senere tog den to-årige uddannelse på Forfatterskolen for Børnelitteratur, kom det tilbage til mig i historien om Anna, der skal i Tivoli med sin mor, selv om hun savner sin far. Så bogen tager udgangspunkt i det at have mistet sin far og at gå i Tivoli. Hvad der ellers sker i historien er opfundet. Eller nej, der er også lige en helt personlig ting, som jeg selv har fået fortalt om en Tivolitur, da jeg var barn,” fortæller Hanne Dagmar Raaberg om bogen der er udkommet på forlaget Eksistensen med støtte fra Statens Kunstfonds. Bogen er illustreret af billedkunstner Mo Maja Moesgaard.