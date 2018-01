Nu skal hallen fyldes

Rødovre Lokal Nyt har købt kampen, når Odense gæster Rødovre Skøjte Arena på torsdag. Der ventes mere end 3000 tilskuere, så kom i god tid, hvis I vil sidde ned. Foto: Brian Poulsen

ishockey Torsdagens kamp bliver et brag af en kamp, for vinderen vil indtage den vigtige 4. plads, der giver hjemmebanefordel i kvartfinalerne. Der resterer kun otte runder og spændingen er intens i Metalligaens grundspil, hvor Rødovre viser en forrygende dagsform med sejre over Gentofte og Aalborg i sidste uge.

Af Flemming Haag

Rødovre Mighty Bulls er fuldstændig ligeglade med, hvad eksperterne de siger, for de har tippet Rødovre, mandskabet med færrest udlændinge, til en bundplacering. For Rødovre de vinder og overrasker uge efter uge, så de nu står rigtig stærkt til en top 6 placering.

Ja, faktisk er de nu på vej op i top 4, som er placeringen, hvis Rødovre vinder torsdag hjemme over Odense. Det ser ud til at blive et brag af en kamp, da vinderholdet får fat i top 3 holder, Frederikshavn, mens taberne ikke bliver sluppet fri af kampen om at undgå ’sorteper’, som 7. pladsen, hvor Esbjerg og Rungsted er placeret.

Det er så spændende som noget kan være og hvem havde lige troet, at Rødovre Mighth Bulls havde haft sådan en central rolle i Metalligaen i september måned?

Formentlig ingen ud over spillerne i Might Bulls trup og den sympatiske og super dygtige svenske træner Magnus Bogren.

Sejr sej i Gentofte

Tirsdag i sidste vandt Rødovre med 1-3 i Gentofte, da Nicklas Carlsen, Mads Eller og Jonas Sass fandt vej til nettet, mens tyrene holdt de stærke finner fra Gentofte nede på en enkelte scoring.

En af kampens store spillere var Sebastian Bergholt, der har vist stigende formkurve, har et godt blik for spillet og viser stort potentiale.

”Jeg syntes. at Gentofte lagde stærkt ud. Vi fik ikke ro på spillet, så 1. periode virkede måske lidt rodet. Men vi er meget tålmodige og tilspiller os en del chancer. Vi kom for alvor tilbage mod slutningen af 3. periode, hvor vi er kyniske og slår til, så det var rigtig godt.”

Om sin egen situation siger Sebastian Bergholt:

”Ja, det går godt og det gælder om at holde den kørende, være stabil og holde fokus i kampene. Det er blevet til lidt flere mål i år, så det er jeg glad for, det giver jo også lidt selvtillid,” sagden og spåede en sejr over Aalborg, som ellers har vundet de fire tidligere indbyrdes opgør.

Kaptajn matchvinder

Morten Andreasen er kaptajn for Mighty Bulls og han gik forrest, da Rødovre fik et powerplay med godt to minutter tilbage af 3. periode mellem Rødovre og Aalborg.

Med 105 sekunder til-

bage af kampen fandt kaptajnen vej til netmaskerne, så han blev matchvinder i 1-2 sejren over det jyske tophold, der blev pokalmestre i sidste weekend.

Om nordjyderne stadig var påvirket af for meget champagne skal være uskrevet, men fakta var, at Rødovre tog en utrolig flot og mental vigtig sejr.

”Aalborg fik lagt et godt pres på os i første periode, men de fik ikke så mange chancer ud af det, da vi stod godt i banen,” fortæller matchvinder Andreasen. Han fortsætter:

“I 2. periode bliver de lidt mere målsøgende. Vi trækker et par udvisninger, det er ikke verdens største, men vi bliver lidt presset på grund af det, da de får flere chancer og flere skud på mål. Der har de overtaget.”

”I 3. periode, der er vi godt med hele vejen igennem, spiller godt og står godt i egen zone, så i 3. periode er vi bedst og det var da også vores bedste periode, som havde en hektisk afslutning. Med seks minutter tilbage fik vi et par udvisninger og det gav lidt ekstra nerve. De fik også nogle chancer i powerplay, der måtte vi arbejde lidt ekstra hårdt. Vi kom heldigvis godt ud af det og fik selv chancen for at afgøre det i powerplay”.

“Det var dejligt, vi fik en sejr i Aalborg, så nu ligger vi helt lige med Odense i tabellen og vi håber så meget, der kommer mange mennesker på torsdag.”

“Vi håber, der bliver fuldt hus, for det kunne være rigtig fedt og det synes jeg også, vi har spillet til og derfor har fortjent den oplevelse, så det ser vi frem til og vi glæder os på forhånd,” slutter Morten Andreasen.