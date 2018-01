Nederlag på Heden

Philip Schultz kunne glæde sig over scoringen til 2-2 kort inde i tredje periode. Foto: BP

Ishockey Efter tre sejre på udebane, måtte Rødovre Mighty Bulls tage hjem fra Herning med et nederlag på 5-2 i en kamp, hvor Rødovre fik tildelt hele 34 strafminutter mod Hernings 8 strafminutter.

Af Flemming Haag

Rødovre Mighty Bulls var tirsdag aften på besøg hos Metal Ligaens suveræne tophold Herning Blue Fox. Rødovre har været lidt svingende på det sidste. Sejr ude over Frederikshavn, nederlag hjemme til Hvidovre, sejre over Herlev og Rungsted ude, og senest et overtidsnederlag til Esbjerg hjemme i Rødovre Skøjte Arena.

Herning Blue Fox, som skal spille Final Four den kommende weekend i Jyske Bank Boksen i Herning, er, ifølge klubbens hjemmeside, opsat på, at få den bedste optakt frem mod den kommende weekend, med en sejr over Rødovre, som skal bruges som motivation til Final Four stævnet.

Efter en jævnbyrdig åbning på kampen, fik Mighty Bulls fordel af en overtalssituation efter syv minutter. Hjemmeholdet fik kort efter endnu en udvisning, hvor Rødovre spillede 5 mod 3, men det lykkedes ikke, at få scoret.

Umiddelbart inden periodepausen fik Matthias Asperup to minutter for high sticking.

Mighty Bulls begyndte anden periode i undertal. Inden Matthias Asperups straf var udløbet, fik han selskab af Connor Hardowa i straffeboksen. Syv minutter inde i anden periode blev der dømt tripping mod Kasper Jensen. Minuttet efter måtte Mads Eller tage plads i straffeboksen, da det blev til to plus ti minutter for boarding.

Hjemmeholdet havde dermed fordel i spil 5 mod 3 i et minut. Kasper Jensen var netop kommet på is igen, da Riku Pitkänen bragte hjemmeholdet foran midt i anden periode. Tre minutter efter, at Herning var kommet foran, måtte Frederik Skovby en tur i straffeboksen, for slashing. Efter et minuts powerplay kom Herning på 2-0 ved Branden Gracel. Rødovre fortsatte med at tage ophold i straffeboksen.

Et minut efter Hernings anden scoring, fik Gasper Kroselj to minutter. Rødovre var netop blevet fuldtallige, da Rasmus Heine reducerede på Steffen Klarskovs pasning, et minut inden periode pausen. Umiddelbart efter Heines scoring, fik hjemmeholdet to minutters straf, og måtte dermed begynde tredje periode i undertal.

Rødovre spillede 5 mod 4 fra starten af tredje periode og efter et minuts powerplay udlignede Philip Schultz til 2-2 på Jacob Bölls pasning. Fem minutter inde i perioden, kom Herning igen foran, på Daniel K. Nielsens scoring.

Midt i perioden måtte ”Tyrene” igen spille i undertal, da der blev dømt slashing mod Mads Eller. Det lykkedes for Rødovre at holde hjemmeholdet fra scoring og havde dermed otte minutter til at få udlignet Hernings føring. Det blev dog hjemmeholdet, der fik pucken i mål, da Lasse S. Lassen bragte Herning foran 4-2.

I samme tid fik Steffen Klarskov ti minutter for unsportmanlike conduct.

Med to minutter tilbage af kampen tog RMB en Time Out og erstattede keeper Gasper Kroselj med en markspiller. Med et halvt minut tilbage af kampen blev det 5-2 ved Toni Kallela, som blev kampens resultat.

En kamp, hvor Rødovre Mighty Bulls fik hele 34 strafminutter mod Hernings 8 strafminutter. Det hører desværre mere til reglen end undtagelsen, at Rødovre får tildelt betænkelig mange strafminutter, når Jacob Grumsen dømmer Rødovres kampe.