Når bagtæppet stjæler opmærksomheden

Rødovre Concert Band blev søndag overrasket af Rødovres borgmester Erik Nielsen, der her overrækker prisen og de 80.000 kroner. Foto: Per Dyrby

Rødovre Musikpris Som stjerneskud på den musikalske himmel sker det fra tid til anden, at det band, der altid står beskedent i baggrunden og spiller bagtæppe til adskillelige solisters stjernestunder, træder frem i spotlyset og stjæler al opmærksomheden. Vinderen af Rødovre Musikpris 2018 gjorde netop dét i søndags.

Af André Bentsen

Hvert år uddeler Rødovre Kommune og Rødovre Centrum i fællesskab en stor musikpris til en kunstner, der har gjort sig særligt bemærket. I år går prisen – og de 80.000 kroner der følger med – til byens eget fantas-

tiske orkester Rødovre Concert Band.

Bandet, der ellers er vant til ‘bare’ at være den musikalske lydmur, som alle de berømte solister spiller bold op af til nytårskoncerten i Viften, fik sig noget af en overraskelse, da borgmesteren symbolsk vendte sig væk fra publikum og afslørede, at det var alle de sindssygt dygtige lokale musikere, der skulle hyldes.

Scenen var ellers sat op, så alle troede, der kom en sing-a-song-writer og skulle modtage prisen, men i anledning af Rødovre Concert Bands 50-års jubilæum, har man i år valgt at hylde og præmiere Rødovre Concert Band.

“Vi har tænkt på det før. Det er Rødovre, når det er bedst. Sidste år talte vi om det, men i år har de 50 års jubilæum, så der skulle de, uanset hvad, hyldes på en måde. De har mange omkostninger, så de fortjener virkelig støtte til at fortsætte deres virke. Det er flot, vi har så stort et band i Rødovre og de er den perfekte vinder,” siger Rødovres borgmester Erik Nielsen, der personligt har fulgt bandets udvikling i flere årtier.

Særligt stolt er han af, at Rødovre Concert Band gennem de seneste 5-6 år har oplært børn i det såkaldte Musik Unik-projekt i samarbejde med Rødovre Musikskole og dermed givet børnene muligheden for at få musikken som en tro følgesvend gennem livet.

Med i Musik Unik

Rødovre Concert Band er et af de bedste orkestre af sin art, ikke bare i Danmark men også internationalt, hvor det kendes under navnet The Danish Concert Band. Det er kendt som et ambitiøst orkester, der ikke går på kompromis med det musikalske arbejde, hvilket tydeligt ses ved de mange konkurrencer og rejser, de deltager i. Bandet opfører jævnligt nye kompositioner fra såvel danske som udenlandske komponister og eksperimenterer løbende med ny musik og nye måder at lave koncerter på. De er samtidigt kendt som et hyggeligt, humoristisk og sprudlende orkester.

“De deltager i en lang række arrangementer som Musik Unik og julemarkedet. De er en del af kommunen og det fællesskab, som jeg lægger så meget vægt på. Det betyder meget for byen og sammenholdet, at vi har sådan et band med det niveau. Vi mærker dagligt, der er et godt bibliotek, gode sportsvilkår og kreative mennesker, der sætter ting i søerne. På samme måde er bandet med til at skabe farver i vores by. Det betyder uendeligt meget for vores fælleskab og havde vi ikke fået bandet op at stå dengang, var det her nok ikke i dag, så det er en spændende historie vi hylder,” siger Erik Nielsen om vinderne af Rødovre Musikpris 2018.

Rødovre Musikpris

Rødovre Musikpris uddeles af Rødovre Kommune og Rødovre Centrum i fællesskab. Rødovre Centrum bidrager med 40.000 kroner og Rødovre Kommune med 40.000 kroner.

Formålet er at påskønne en yngre udøvende musiker eller et orkester med et kontant beløb, der kan tjene som belønning og opmuntring til en videre udvikling inden for dansk musikliv.

