Morten Andreasen sikrede tre point i Aalborg

Morten Andreasen sikrede med sin scoring i powerplay tre vigtige point i sejren over Aalborg Foto: Brian Poulsen

Ishockey Med en scoring kort før tid, sikrede Morten Andreasen Rødovres første sejr over Aalborg i de to holds femte opgør. Rødovres kaptajn, håber på fuldt hus på torsdag i kampen mod Odense, hvor Rødovre Lokal Nyt inviterer til gratis ishockey.

Af Flemming Haag

Om kampen i Aalborg siger Morten Andreassen. ”Aalborg får lagt et godt pres på os i første periode, men de får ikke så mange chancer ud af det, da vi står godt i banen. I anden periode så bliver de lidt mere målsøgende. Vi trækker et par udvisninger, det er ikke verdens største, men vi bliver lidt presset på grund af det, da de får flere chancer og flere skud på mål, der har de overtaget” siger Rødovres kaptajn, og fortsætter.

” I tredje periode, der er vi godt med hele vejen igennem, spiller godt og står godt i egen zone, så i tredje periode er vi bedst, og det er vores bedste periode.

Det blev en hektisk afslutning i tredje periode. Med seks minutter tilbage, får vi et par udvisninger, og det giver lidt ekstra nerve. De får også nogle chancer i powerplay, der måtte vi arbejde lidt ekstra hårdt. Vi kommer heldigvis godt ud af det, og får selv chancen for at afgøre det i powerplay”.

Annonce

”Det var dejligt at vi fik en sejr i Aalborg, så nu ligger vi helt lige med Odense i tabellen og håber, at der kommer mange mennesker på torsdag.

Vi håber på, at der bliver fuldt hus, det kunne være rigtig fedt, og det syntes jeg også vi har spillet til, og vi har fortjent den oplevelse, så det ser vi frem til og glæder os til”, slutter Morten Andreasen.