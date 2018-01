Mindst 10 procent dyrere på ét år

Boligerne i IrmaByen er endnu så nye, at der ikke har været mange gen-salg, men i gennemsnit er priserne på ejerlejligheder i Rødovre steget med 11,1 procent. Betydeligt mere end i resten af landet.

Mens huspriserne sidste år steg med 4,3 procent i gennemsnit i Danmark, og ejerlejlighedernes værdi næsten steg med 10 procent i hele landet, kan boligejerne i Rødovre godt sende en lidt større tak til sine gyldne mursten.

Af André Bentsen

Især husejerne i Rødovre kan glæde sig over et år, hvor priserne er steget markant mere i den aflange kommune, end i resten af landet. Hele 10 procent steg priserne på villaer og rækkehuse i Rødovre i løbet af 2017, mens de i gennemsnit steg med 4,3 procent i resten af landet.

Også for ejerne af en lejlighed var udsigten ud af vinduet lidt varmere i Rødovre, end den i gennemsnit var andre steder i Danmark. Her steg prisen på en ejerlejlighed lige knap med 10 procent, mens den i Rødovre steg med 11.1 procent i løbet af 2017.

Det viser nye tal fra Boligsidens Markedsindeks, der altså understreger, at Rødovre fortsætter med at være et eftertragtet sted at slå sig ned. Alligevel viser tallene også en tendens om, at vi køberne bliver presset længere og længere væk fra København, mener Birgit Daetz, kommunikationsdirektør i Boligsiden A/S, der ejes af landets ejendomsmæglere i fællesskab.

”Prisstigningerne har bredt sig fra de større byer og ud til kommuner længere ud på landet,” fortæller hun.

I de seneste fem år er boligpriserne steget mest i landets større byer som København, Aarhus, Odense og Aalborg. Med sin placering tæt på København er det sandsynligvis den samme tendens, der smitter af på priserne i Rødovre.