Lokale unge sigtes for deling af sex-video

Politi 151 unge fra Vestegnen sigtes i omfattende sag om deling af krænkende materiale på chat-platformen Messenger.

Af Christian Valsted

I en større sag om distribution af seksuelt krænkende materiale er politiet i 11 politikredse nu klar til at sigte over 1000 unge for at have delt Video- og billedmateriale via Messenger. Videoen viser to 15-årige der dyrker sex og det kan være en overtrædelse af straffelovens §235 – distribution af børneporno, oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

”Det er en meget stor og kompleks sag, der har taget lang tid at efterforske. Ikke mindst på grund af det store antal sigtede. Vi har taget sagen meget alvorligt, da det har store konsekvenser for de involverede, når sådan materiale spredes. Og det skal stoppes, siger efterforskningsleder, politiinspektør Lau Thygesen fra Nordsjællands Politi.

Hovedparten af dem der sigtes har delt videoen et par gange, men der er også enkelte, som har gjort det flere hundrede gange.

151 unge på Vestegnen

Hvor mange unge der kan se frem til en sigtelse i Rødovre kan Københavns Vestegns Politi ikke oplyse på nuværende tidspunkt, men der er oprettet 151 sager i politikredsen.

Anklageren vil i hver enkelt sag vurdere, hvilken straf man vil gå efter. Kendes man skyldig i overtrædelse af § 235, så kommer det til at fremgå af børneattesten og kan komme til at stå på straffeattesten.

”Det er vores opfattelse, at unge mennesker godt ved, at det kan have store konsekvenser for offeret at dele den form for materiale. Men de ved måske ikke, at det er også er strafbart, og at de kan blive dømt for at distribuere børneporno,” siger politikommissær, Flemming Kjærside fra det Nationale Cyber Crime Center (NC3).

Kan få alvorlige konsekvenser

Sagen begyndte i efteråret 2017 hvor Facebook modtog rapporter om, at to videosekvenser og et billede med seksuelt materiale med personer under 18 år bliver delt hyppigt blandt unge på chat-platformen Messenger. Via de amerikanske myndigheder og Europol har dansk politi arbejdet på sagen i en stor koordineret indsats med 11 af landets politikredse.

Udover at have voldsomme konsekvenser for ofrene, når sådan materiale deles, kan det også få vidtrækkende konsekvenser for dem, som deler:

”Får du en notering på børneattesten står den der i mindst 10 år. Det betyder, at du ikke kan få job i en børnehave eller blive fodboldtræner. Hvis amerikanske myndigheder får oplysninger om forholdet, kan det også betyde problemer i forbindelse med indrejse i USA. Så det er alvorligt, og det har alvorlige konsekvenser langt ind i fremtiden,” udtaler Flemming Kjærside i pressemeddelelsen.