Lokal mægler er landets 12. mest sælgende

2017 var et super år for danbolig Rødovre, der med 245 salg blev vestegnens bedst sælgende butik og kom ind på en 12. plads på landsplans. På billedet ses butikschef Raafat Zankari (tv) sammen med de to indehavere af danbolig Røodvre, Kenneth Thiemke og Claus Ernsø Foto: Ian Nielsen

bolig Hos danbolig har butikkens ansatte svært ved at få armene ned og med god grund. I 2017 var den lokale ejendomsmægler den 12. mest sælgende butik i hele landet.

Af Christian Valsted

I 2017 satte 245 boligkøbere deres underskrift på et nyt hjem hos danbolig i Rødovre. Det salgstal er uhørt højt i en kommune som Rødovre og tallet bringer også danbolig ind på top 20-listen over de bedst sælgende ejendomsmæglere i 2017, det skriver finans.dk

”Jeg er utrolig stolt over de resultater vi har leveret, og det havde vi aldrig turde drømme om, når man samtidig tænker på, at vi bor i en forholdsvis lille kommune med kun 8000 boliger. Det er flot, at vi kan komme med i top 20, når der er så mange store boligkanoner rundt om i landet,” lyder det fra Raafat Zankari, der er daglig leder af forretningen, som har beliggenhed midt i ’boligkrydset’ ved Jyllingevej og Rødovrevej.

Ærlighed er nøgleord

Men hvordan er det så lykkedes danbolig at presse sig ind i top 20 og helt op på en 12. plads blandt alle landets ejendomsmæglere? Ifølge Raafat Zankari er ærlig kommunikation og mange års hårdt arbejde to af årsagerne til det flotte resultat.

”Lige siden jeg begyndte i forretningen for 12 år siden har jeg lagt stor vægt på at dyrke det lokale og være ærlig i forhold til alt hvad vi laver. Det er vigtigt, at vi kan se hinanden i øjnene, både køberne og sælgerne, og de mange års hårdt arbejde, har nu båret frugt,” fortæller Raafat Zankari.

Gang i IrmaByen

En anden helt åbenlys årsag til de 245 boligsalg i 2017 skyldes danboligs mange projektsalg i IrmaByen. 118 af de solgte boliger kommer fra IrmaByen.

”Vi har leveret stabile resultater i mange år og det tror jeg er en af årsagerne til, at udviklerne i IrmaByen valgte os som samarbejdspartner,” siger danboligs daglige leder, der de sidste tre år har oplevet, hvordan den positive stemningen omkring IrmaByen har taget til.

”Jeg kan huske, at der var en vis skepsis omkring projektet, da vi havde vores første åbne hus arrangement i Rødovre Centrum for år tilbage. De mulige købere var bekymrede for, om det nu også blev et god sted at bo og siden har vi oplevet en 180 graders ændring. IrmaByen har fået et fantastisk image og det har været en fornøjelse at være en del af som ejendomsmæglerbutik,” fortæller Raafat Zankari, der vil bruge den flotte 12. plads som springbræt til et godt boligår i 2018.

”Det er hel ekstraordinært, at vi har fået så flot en plads, men det ligger samtidig i vores DNA at sætte overliggeren højt, så det motiverer os til at gøre det lige så godt i 2018,” siger Raafat, inden han slutter af med at takke alle sælgere og købere som valgte at handle hos danbolig.