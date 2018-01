Løbeklubben har ingen ugler i mosen

Vi håber at se mindst ligeså mange friske løbere som i januar måned. Vi mødes som altid foran ’Det gamle hundebad’ på Rødovrevej 79, hvor vi løber i samlet flok på slaget 16.30. Turen går på fredag til Kagsmosen.

løbeklubben ...og så alligevel, for fredagens løbetur med ’Rødovre Lokal Løb’ går nemlig hele vejen til Kagsmosen. En rask tur på 8,5 kilometer. Ses vi? Husk, at der venter øl for enden af turen.

Af Christian Valsted

Godt 20 friske motionister mødte op med højt humør og farverigt løbetøj, da Rødovres sociale løbeklub ’Rødovre Lokal Løb’ tog hul på løbeåret fredag den 5. januar. Turen gik rundt om både Damhussøen og Damhusengen. På trods af bidende kulde var der brede smil, da vi, efter 35 minutter med høj puls, kunne puste ud foran ’Det gamle hundebad’ på Rødovrevej, hvor løbeklubbens ture altid starter og slutter. På fredag løber vi igen langs Damhusengen, men denne gang fortsætter vi under Jyllingevej og hele vejen ud til Kagsmosen langs Harrestrupvej Å.

”Vi har tidligere løbet udenbys, men ikke så langt væk. Det bliver en tur for de seje, men vi lover at løbe i et tempo, hvor alle kan følge med. Ingen bliver efterladt i mosen,” garanterer avisens redaktør André Bentsen.

Han mener samtidig, at guleroden i ’Det gamle hundebad’ opvejer længden.

”Vi slutter jo altid af med en øl og øllet kan da kun smage bedre, når vi har løbet over otte kilometer og har været helt i Husum,” siger han med et smil.