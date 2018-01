Kunsten at integrere

Der skal udpeges nye medlemmer til Rødovre Integrationsråd. Billedet er fra Rødovres ’Mangfoldighedsfestival’ og er taget i 2013. Festivalen blev aflyst i 2017, men skulle efter planen vende tilbage i år. Foto: Arkiv

kom med på råd Der skal udpeges nye medlemmer til Rødovre Integrationsråd og kommunen hører gerne fra dig, hvis du vil gøre en forskel for den by, du bor i.

Af Christian Valsted

Indvandrere og efterkommere, der er bosiddende i Rødovre, har lige nu mulighed for at blive en del af Rødovre Integrationsråd. Kommunalbestyrelsen udpeger medlemmer til Integrationsrådet for de næste fire år fra 2018-2022 og ansøgere kan lige nu udfylde et ansøgningsskema og skrive, hvorfor lige netop de skal være en del af høringsorganet.

”Det vigtigste er, at man har lysten og dernæst, at man brænder for god integration. I Integrations-

rådet bliver vi hørt i forskellige politiske sager, der vedrører integration og vi kan også selv sætte gang i initiativer,” siger den

52-årige Nenad Radulovic, der er født i Serbien og som 6-årig var med ’den første bølge’, som han selv udtrykker det, af flygtninge, der kom til Danmark i starten af 70’erne.

”Jeg har altid brændt for integrationsspørgsmål og i Rødovre gør man meget for at integrere. Lige meget hvor borgerne i Rødovre kommer fra, er vi alle sammen ’rødovregensere’ og det er uanset forskellige kulturer og nationaliteter,” siger Nenad Radulovic, der har været en del af rådet i otte år.

Deadline for opstilling er tirsdag den 20. februar 2018. I næste uge er der mulighed for at deltage i et informationsmøde om arbejdet i Integrationsrådet. Mødet finder sted onsdag den 7. februar klokken 17-18 i mødelokalet ’Lørenskog’ på rådhuset.

Hvis du allerede nu har fået blod på tanden, kan du hente ansøgningsskemaet på Integrationsrådets hjemmeside, hvor skemaet i øvrigt også kan udfyldes digitalt.