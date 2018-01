Kommuneplan kan gøre centeret større

KOMMUNEPLAN: Selvom alle er stolte af Rødovre Centrum, er det langt fra alle, der mener, at det populære indkøbscenter skal kunne blive større. På billedet ses borgmester Erik Nielsen (tv) sammen med centerets administrerende direktør Jesper Andreasen og formanden for Rødovre Centrums bestyrelse Torben Andreasen (th) i forbindelse med indvielsen af 'Krystallen'. Foto: Brian Poulsen

Kommuneplan Rødovre Centrum er Danmarks største center målt på antallet af åbne butikker, men skal det kunne blive endnu større? "Nej," mener de i Enhedslisten og SF.

Af André Bentsen

Det er ikke hver dag, at man ser to partier stemme for hele kommuneplanen og så alligevel gøre sig undsigelser mod en del af planen.

Det er ikke desto mindre, hvad SF og Enhedslisten har gjort i sagen om Kommuneplan 2018. Den udstikker retningslinjerne for byens erhvervsliv langt ud i fremtiden og sætter rammerne for, hvad der måske kan lade sig gøre. Blandt andet, at Rødovre Centrum inddrager al den jord centeret ejer langs Højnæsvej til at bygge centeret endnu større ,end det er i dag.

“Vi synes, centeret har den størrelse, det bør have. Vi har også været imod de andre gange, hvor centeret har ville udvide, fordi det giver mere trafik, som belaster kommunens veje, mere forurening og mere støj. Ja, døgnet rundt faktisk, da butikkerne også skal have varer ind,” forklarer Peter Mikkelsen.

Han frygter, man med kommuneplanen gør det alt for nemt for centeret at udvide endnu mere.

Også selvom en udvidelse stadigvæk vil kræve

både høringer og ændringer i lokalplaner.

“Vi har ikke flertal og der er heller ikke aktuelle planer om, at det skal udvides lige nu. Men når det står i kommuneplanen, at det kan være muligt, kan tilhængere af en udvidelse meget nemmere argumentere for deres sag, når et forslag en dag kommer,” ærgrer Peter Mikkelsen sig.

Først høring

Den tankegang afviser den nye formand for Teknik- og Miljøudvalget, Jan Kongebro (S).

“Vi har stående i Kommuneplanen, hvad man kan, men hvis centeret skal udvide, skal der foretages nye lokalplaner, hvor der også skal være høringer. Det er egentlig ret simpelt,” understreger han.

“Jeg vil ikke tage stilling til størrelsen for Rødovre Centrum i fremtiden. Det der er vigtigt er, at vores erhvervsliv har gode muligheder og man ikke starter med at lægge begrænsninger ud. Jeg vil have konkrete projekter at tage stilling til. Ikke sige nej på forhånd. Slet ikke, når centeret er en vækstmotor for hele kommunen,” tilføjer han.

Heftig debat

Sagen om centerets mulige udvidelse er ikke en ny diskussion. På Lokal Nyts Facebookgruppe, Rødovre Lokal Politik, gik bølgerne også højt i kølvandet på årets sidste kommunalbestyrelsesmøde.

Det fik i sidste ende Flemming Lunde Østergaard Hansen til at skære igennem.

“Vi åbner ikke op for noget, som ikke er muligt i den nuværende Kommuneplan. Og vi vil med en udvidelse få flere penge i kommunekassen. Der vil med yderligere udvidelse af RC sandsynligvis være flere biler omkring centret, men tilsvarende færre biler andre steder. CO2 skal jeg ikke gøre mig klog på. Det samme gælder iværksætteri. Og en udvidelse vil sikkert betyde både flere parkeringspladser og plads til cykler.”

Tilladelse eller tilgivelse

For Enhedslisten er det dog mere spørgsmålet om hønen eller ægget.

“Jeg synes, man skal vente til behovet opstår, så det ikke står nagelfast, at det er en mulighed. Derfor vil vi gerne signalere, at nok er nok og grænsen er nået,” siger Peter Mikkelsen.

Han håber, mange borgere vil blande sig i debatten, da kommuneplanen skal i en otte ugers høringsperiode, før den nye kommunalbestyrelse kan godkende den.

