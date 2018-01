Kommunen holder sygdommen for døren

2017 var en rigtig godt år for Rødovre Kommune, hvis man kigger på de kommunale sygefraværsstatistikker. Foto: Arkiv

sygdom 2017 var en rigtig godt år for Rødovre Kommune, hvis man kigger på de kommunale sygefraværsstatistikker. Sygefraværet faldt fra 2016 til 2017 og har nu aldrig været lavere.

Af Christian Valsted

Der blev hostet og hakket mindre på de kommunale arbejdspladser i 2017 end året før. Dugfriske tal fra Rødovre Kommune viser, at sygefraværet sidste år endte på 4,3 procent, hvilket er historisk lavt og en lille forbedring i forhold til sidste års tal.

i perioden fra 2006 til 2009 så det ganske anderledes ud. Her lå sygefraværet blandt landets højeste på over 6 procent.

Initiativer som månedlig sygefraværsstatistik for hver enkelt medarbejder, øget fokus på psykisk arbejdsmiljø og mulighed for at dyrke, har imidlertid været med til at knække koden og sende det høje sygefravær på retur.

”Den politiske målsætning og den vedvarende indsats har virkelig båret frugt. Det giver flere hænder, bedre tid til borgerne og bedre arbejdsmiljø. Sygefraværet har også en stor betydning for kommunens samlede økonomi, så det bidrager selvfølgelig til kommunens solide bundlinje,” udtaler Rødovre Kommunes kommunaldirektør Anders Agger i en pressemeddelelse.

Vigtigt med god dialog

Der er naturligvis forskel på, hvor højt sygefraværet er alt efter hvor man retter blikket i det kommunale landskab.

Rødovre Kommune oplyser, at der fortsat vil være fokus på de arbejdspladser, hvor fraværet er størst.

”Der findes ikke en hurtig eller let løsning på at nedbringe sygefraværet. Vi har taget mange redskaber i brug, og det er et langt sejt træk. Det er afgørende, at der er en god dialog på arbejdspladsen mellem leder, medarbejder og tillidsrepræsentant. Det er bedre at gribe ind og støtte op om en sygemeldt kollega tidligt, så man undgår længerevarende sygdom,” udtaler Anders Agger.