Kommer der 18.000 til Vi elsker 90’erne?

Rådhusplænen var fyldt til bristepunktet både i 2016 og 2017, men bliver der flere end 18.000 gæster, når koncerten flyttes til Espelunden, hvor der bliver plads til 25.000 musikglade mennesker. Foto: Red.

Af Peter Fugl Jensen