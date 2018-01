Komikere i radioen

'Uden for pædagogisk rækkevidde' har base på Bispebjerg Commedie Center og har også tidligere optrådt på Christiania. Den 9. februar optræder de i Viften med deres stand-up show, men først skal de i radioen lørdag den 13. januar. Foto: Presse

komik Som opvarmning til deres show i Viften den 9. februar, besøger komikergruppen ’Uden for pædagogisk rækkevidde' Rødovrekanalen til en snak om fortid, nutid og gøgl.

Af André Bentsen

RødovreKanalen på 105,9 MHz får lørdag den 13. januar klokken 14 et sjovere besøg end normalt, når de tre fyre fra gruppen ’uden for pædagogisk rækkevidde’ løfter på låget til krukken af morsomligheder.

I Radioen vil de fortælle om deres baggrund for at optræde. Det bliver bestemt ikke kedeligt at lytte til de tre, der indtager Viften den 9. februar.

Gruppen består af Lars på 46 år, Brian på 48 år og Patrick på 30 år fra henholdsvis Amager, Sydhavnen og Vestegnen.

”Showet tager udgangspunkt i deres eget liv, dels fortid, nutid og gøgl. Lars og Brian har en fortid med narko, kriminalitet og fængselsstraffe. Det sidste er dog 10 år siden. Patrick har haft sin gang i det kriminelle miljø uden selv at blive kriminel,” siger studieværten Lis G.

Patrick når iøvrigt lige at blive færdiguddannet som pædagogassistent, inden de kommer i Radioen.

