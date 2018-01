Klar med Avartas fremtid

Kenneth Skytte og den utilfredse gruppe er klar til at uddybe deres punkter til den ekstra ordinære generalforsamling.

fodbold Kenneth Skytte og folkene bag er klar med en strategi for Avartas fremtid, hvis de vinder valget på den ekstra ordinære generalforsamling på onsdag den 31. januar. De har valgt at komme med deres strategi i punktform og at melde ud via rnn.dk. Der er i alt 22 punkter.

Af Peter Fugl Jensen