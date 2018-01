Kaptajnen skød RFC til sejr

Frederik Kobberup var manden bag et hattrick, da Rødovre vandt med to mål i Hvidovre. Foto: Brian Poulsen

floorball Det var med hiv og sving, at Rødovre Floorball Club sikrede sig en pligtsejr i Hvidovre. Kaptjan Frederik Kobberup scorede hattrick og havde dermed stor andel i 3-5 sejren.

Af Peter Fugl Jensen

Det blev aldrig nogen køn floorball kamp, men så måtte man glæde sig over, at flere unge spillere på begge mandskaber, fik masser af spilletid.

Desuden tilskuerne en spændende afslutning, da Hvidovre bed godt fra sig og reducerede til 3-4 med godt et minut tilbage af kampen. Men Rødovre var en klasse over hjemmeholdet, der aldrig for alvor fik truet de skadesramte vicemestre.

De første 20 minutter

RFC åbnede bedst og det var fortjent gæsterne kom foran. Rødovres første mål faldt i øvrigt efter en stor forsvarsfejl af hjemmeholdets kaptajn Jannik Engelhardt, der driblede som sidste mand og tabte bolden til Kleczewski, som takkede for den gratis chance ved at sende bolden i mål bag en chanceløs Kasper Eriksen i Hvidovres mål.

At det var en forsvarsfejl var ganske symptomatisk for en kamp, der hele vejen igennem bar præg af fejlafleveringer eller tekniske fejl.

I den første periode startede Rødovre, som det spilstyrende mandskab, men som perioden skred frem kom Hvidovre bedre med. Efter kampens første udvisning, som ramte Rødovre, fik Hvidovre faktisk bidt sig godt fast i Rødovres zone.

Hjemmeholdets største chance kom dog efter to store forsvarsfejl, først af Eklund i første minut og midtvejs i perioden af Kobberup, der begge, som sidste mand, sendte en tværpasning til en modstander. Begge gange reddede Michael Ejlerskov, der stod stærkt i denne periode, sit holds defensiv.

Rødovre havde også et par gode tilbud, men det var Hvidovre, der sluttede perioden bedst af og var tættere på en udligning end Rødovre var på at øge føringen.

God start på 2. Periode

Kobberup blev dobbelt målscorer i starten af 2. periode, da han scorede to mål på 45 sekunder. På det andet mål sneg bolden sig lige akkurat over målstregen, men der blev korrekt dømt for mål.

Målene satte for alvor gang i Rødovre, der fuldstændig overtog spillet, som stort set kun foregik på Hvidovres banehalvdel. Personligt sad jeg med tanken om, at Rødovre ville vinde kampen særdeles stort.

Der blev også skabt flere gode chancer, men enten var RFC uskarpe eller keeper Kasper Eriksen reddede flot.

Derfor var det stik mod spil og chancer, da Hvidovre pludselig havde scoret på to ud af tre forsøg godt halvvejs i perioden og dermed skabte ny spænding i kampen.

Rødovre fik, kort efter Hvidovres anden reduceringsmål, et frislag, som ikke var den største forseelse, foran hjemmeholdets mål. Oscar Eklund spillede bolden dybt til Andreas Kleczewski, som firsttimede bolden op i nærmeste hjørne til en fortjent 2-måls føring til Rødovre.

Perioden sluttede med en udvisning, som igen ramte Rødovre. Hvidovre kom dog ikke frem til nogen afslutninger, men kunne glæde sig over et minuts powerplay i starten af den 3. periode.

Spændende afslutning

Overtalsspillet fik Hvidovre ikke noget ud af og i stedet overtog Rødovre atter spillet og godt syv minutter inde i perioden fik Rødovre bonus af deres overtag, da hjemmeholdet fik deres første udvisning.

Den udviste Joachim Møller var dog langt fra tilfreds med kendelsen, men fra bænken kunne han se sine holdkammerater holde et godt boksplay, så det kun blev til et enkelt forsøg til gæsterne af Martin Eriksen.

Der skulle gå 13 minutter af perioden, før Hvidovre havde et skud, hvor bolden ramte indenfor målrammen, men Ejlerskov reddede sikkert med en fodparade.

I størstedelen af perioden havde Rasmus Madsen ligget og ’fisket’ bag Rødovres backer og det gav bonus efter 14 minutter, så han fik en friløber, han rundede Rødovres keeper og sendte bolden mod mål, men Ejlerskov smed nærmest armen tilbage, stoppede bolden og stod dermed for dagens redning.

Med fem minutter tilbage tog Hvidovre time-out. Nu skulle de sidste kræfter sættes ind for en reducering.

Rødovre virkede alligevel til at have kontrol på kampen, men med godt et minut tilbage fik hjemmeholdet reduceret til 3-4, så der ventede et sidste spændende minut.

Hvidovre fik trukket keeper Kasper Larsen ud til fordel for en ekstra markspiller, men hjemmeholdet kom ikke frem til afslutninger og i stedet afgjorde Frederik Kobberup kampen med en scoring i tomt mål.

Hattrick til Kobberup og en pligtsejr til et skadesramt rødovremandskab, der trods de mange afbud stadig var en klasse over Hvidovre, der omvendt spillede sin chance godt.

