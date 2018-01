Jazzkoncert gik helt i fisk

Der var musik og sild i lange baner i Viften i dag Foto: Brian Poulsen

musik og sild Der var god stemning da jazzorkestret South Coast Stompers gav koncert i Viften tirsdag eftermiddag. Mere end 200 fremmødte gik ombord i det store sildebord til tonerne af vinterjazz.

Af Thea Engelhardt Lund (Praktikant)

Der sad mennesker i alle kroge af Viften, da Ældre Sagen i samarbejde med Kulturhuset Viften og jazzorkestret South Coast Stompers i eftermiddags inviterede til et velsmagende arrangement.

Klokken 12.30 var der linet op til det helt store sildebord og mens de godt 230 deltagere gik ombord i fisken, underholdte South Coast Stompers på scenen.

”Det er et godt tidspunkt, det er god musik og det er god mad… kunne det være bedre?,” lød det fra Kaj Holmberg, der var en af de mange deltagere, der havde fundet vej til det lokale kulturhus.

Stor interesse

Ældre Sagen havde kun forventet at sælge godt 50 billetter til det musikalske arrangement, men måtte stoppe for billetsalget, da salget rundede 236 solgte billetter. Det betød at der både var spisende i koncertsalen og i foyeren.

Den lokale formand for Ældre Sagen, Yvonne Jørgensen, tror, at den store interesse skyldes at mange kan gå hen og blive ensomme og derfor søger et fællesskab.

”Når man bliver ældre mangler nogle et sted at være. Man kan jo ikke sidde derhjemme i lejligheden hele tiden. Med et arrangement som dette ser man jo andre mennesker, og når man så sidder og hører musikken får man lyst til at snakke og grine sammen. Så bliver man glad og lever en hel uge mere,” siger Yvonne Jørgensen.