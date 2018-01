Ingen læger til nye borgere

Nye rødovreborgere kan ikke blive tilknyttet en praktiserende læge indenfor kommunegrænsen. Samtlige 22 læger har lukket for tilgang af nye patienter. Foto: Brian Poulsen

lukket for tilgang I Rødovre har samtlige praktiserende læger lukket for tilgang af nye patienter. ”Vestegnen er et lægetruet område,” siger formand for Rødovre Lægelaug, Morten Hovgaard-Sveen, der kalder situationen bekymrende.

Af Christian Valsted

Der flytter mange nye borgere til Rødovre i disse år. En befolkningsprognose fra Rødovre Kommune viser, at der frem mod 2023 forventes at være flyttet 3600 nye rødovreborgere til kommunen. De mange nye tilflyttere slår sig blandt andet ned i IrmaByen og på SPF-grunden i Islev, men de skal ikke forvente at få en lokal læge.

På nuværende tidspunkt har samtlige læger nemlig lukket for tilgang af nye patienter. Det betyder, at nye borgere må se sig om efter en læge i en af omegnskommunerne med en radius på op til 15 kilometer for at finde en ‘lokal’ læge.

Stort generationsskifte

Rødovres læger har de seneste år været igennem et stort generationsskifte. Erfarne læger som Hans Moltke, Henrik Steen Nielsen, Dan Helmer Andersen Steen Neldam, Eva Terkelsen og Geert Saaby Jensen har med succes leveret deres praksisser videre til yngre kræfter og derfor er der fortsat 22 læger i Rødovre. I en række kommuner på Vestegnen står der imidlertid lægepraksisser tomme og det er her problemerne opstår. For det betyder, at personer uden kommunalt blod i årene, søger lægehjælp i Rødovre.

I ’Mit Lægehus Rødovre’ er godt 30 procent af læge-

husets 15.000 patienter ikke fra Rødovre. Det er et problem, ifølge Morten Hovgaard-Sveen, der, udover at være formand for Rødovre Lægelaug, er medejer af ’Mit Lægehus Rødovre’.

”Det burde være sådan, at man som borger kan få en læge i sin egen kommune. Læger, der har lokalt kendskab, kan yde den bedst mulige service til patienten. Som situationen er nu, kan nye borgere ikke få en lokal læge og det ser jeg som et problem,” siger Morten Hovgaard-Sveen.

Ny overenskomst ændrer intet

1. januar indgik landets praktiserende læger en ny overenskomst med det offentlige. Aftalen giver flere penge til lægerne, men til gengæld skal lægerne behandle flere patienter, men lokalt får det ikke den store betydning. Ifølge den nye overenskomst kan lægerne lukke for tilgang ved 1600 patienter, mens der automatisk bliver åbnet for tilgang hvis tallet kommer under 1550.

Rødovres 22 praktiserende læger ligger dog alle over 1550 patienter per lægekapacitet og derfor ændrer den nye overenskomst ikke på situationen i Rødovre Kommune.

“I Rødovre har vi i forvejen et meget højt patienttal per læge og ingen læger vil blive tvangsåbnet af den nye overenskomst,” siger Morten Hovgaard-Sveen.

Kan passe 59.400 patienter

Omvendt kan der være tilmeldt op til 2700 patienter pr. lægekapacitet og hvis man ganger antallet af læger med det maksimale antal af patienter betyder det, at der i Rødovre er plads til 59.400 patienter lokalt, men det kommer ikke til at ske, siger Morten Hovgaard-Sveen.

”Det er almindeligt, at mange nye læger lukker for tilgang for lige at få styr på klinikken og vurdere, hvor mange patienter de har kapacitet til,” siger Morten Hovgaard-Sveen, der mener, at en løsning kunne være at kommunen kunne prioriterer deres borgere til kommunens læger først og siden frigive overskydende kapacitet til øvrige kommuner.

”Borgerne skal selvfølgelig beholde deres ret til at vælge frit, men aktuelt er dette valg ikke relevant, da der ikke er noget at vælge imellem og borgerne er tvunget hen til læger med åben tilgang,” siger han.

Kortlægger læger

Hvert år udarbejder Region Hovedstaden en lægedækningsundersøgelse med vurdering af kapacitet og undersøgelsen ligger til grund for en politisk vurdering i regionen af, om der skal tilføres yderligere kapacitet. I øjeblikket er Social- og Sundhedsforvaltningen i gang med at kortlægge, hvad der er af muligheder for at imødegå lægemanglen.

Lokalpolitisk optager problemet også formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Britt Jensen (S). Hun fortæller, at Rødovre Kommune har et stort ønske om at kunne tilbyde borgere, der bor i Rødovre, en læge i Rødovre, hvis de ønsker det.

”Det betyder noget for tilhørsforholdet til lokalsamfundet. Samtidig kan det, for mange borgere, have stor praktisk betydning at have en læge tæt på, hvor man bor. Særligt hvis man har små børn, er ældre eller har en kronisk sygdom,” siger hun.

