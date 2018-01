Hvor er postkasserne

Jan Petersen fra Låsbyvej efterlyser Post Nords røde postkasser. Hvor er de henne? Foto: Arkiv

debat Det var med stor undren, at jeg ikke kunne finde postkasserne ved Rødovre Centrum.

Af Jan Petersen, Låsbyvej 18a

Et par ældre kvinder kiggede også forgæves efter dem. Er der ikke flere postkasser i Rødovre?

Og hvor er de, hvis de findes?

Kan det virkelig være rigtigt at man ikke kan sende post mere?

Måske det var en opgave for avisen, i samarbejde med kommunen, at skitsere, hvor de er. Tænk, at i et af verdens rigeste lande har man ikke engang et posthus mere! Hvor kan man fremadrettet sende post her i Rødovre?