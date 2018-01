Hvide løgne er helt i orden i Viften

Kom til festlig koncert med alle de største danske hits fra 80'erne og 90'erne i Viften fredag den 2. februar. Foto: Presse

nostalgi Man skal som udgangspunkt holde sig fra at lyve, men en lille hvid løgn i ny og næ gør ingen skade, så længe den er harmløs. På fredag må du imidlertidig lyve, så meget du vil i Viften.

Af Christian Valsted

Man skulle næsten tro, at det var løgn, men fredag aften kan du få alle de bedste klassikere serveret live fra scenekanten i Viften.

Her folder det danske band ‘Hvide Løgne’, der har en speciel kærlighed til den danske 80’er og 90’er scene, sig ud i fuld flor med deres hyldest til de mange dansksprogede hits, der blev produceret på samlebånd.

De rutinerede musikere i ‘Hvide Løgne’ har markeret sig kraftigt på de fleste sommerfestivaler og byfester gennem mange år, så der er lagt i ovnen til en sand fest, når bandet ruller sig ud i kulturhuset med sange fra Tøsedrengene, Dodo and the Dodos, Sneakers, Ray Dee Ohh, Anne Linnet, Lis Sørensen, Rocazino og mange mange flere.

”Det bliver en kæmpe fest, mere rammende tror jeg ikke, at det kan siges,” siger Viftens kulturhusleder Lau Wulfsberg, der kalder 80’er og 90’erne for en gylden periode i dansk musik.

”Sangene havde en helt særlig lyd og der er en form for sammenhold forbundet med mange af de hits, vi kender fra 80’erne og 90’erne. Hvide Løgne er sindssygt gode til at spille dem og de plejer at spille dem alle sammen,” siger Lau Wulfsberg, inden han fremhæver de mange kvindelige musikere, der var med til at tegne det danske musiklandskab i 80’erne.

”Hvide Løgne har fokus på mange af de kvindelige vokalister og listen er lang. Sanne Salomonsen, Anne Linnet og Lis Sørensen for bare at nævne nogle og mon ikke vi skal tæt på Ækvator,” gætter Lau Wulfsberg, der forventer at fylde koncertsalen med mindst 600 gæster.