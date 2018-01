Hvem skal have årets første 2610-Pris

Sådan så det ud, da trænerne fra Avarta fik 2610-Prisen for deres frivillige arbejde i foreningen LEV.

2610-Prisen Til februar vender Rødovres mest hjertevarme pris tilbage med fornyet styrke, når vi sammen med Arbejdernes Landsbank igen uddeler 2610-Prisen til en lokal helt eller heltinde, der har gjort en forskel for andre.

Af André Bentsen

Er der nogen, der for nylig har redet dit liv? Måske ikke ligefrem med mund til mund metoden, men med en god gerning, der virkelig har gjort en forskel? Man behøver nemlig ikke at være en samfundshelt i ordets ypperste forstand for at vinde 2610-prisen. Mindre kan også gøre det, når vi i februar måned uddeler den traditionsrige folkepris for første gang i 2018.

Men til hvem?

Det har vi brug for din hjælp til at finde ud af, mener den nye filialdirektør i Arbejdernes Landsbank, der fire gange om året sætter 2610 kroner på højkant til den borger, der i sine handlinger rummer essensen af den særlige Rødovre-ånd og bankens måde at være bank på.

“I Arbejdernes Landsbank bygger vi vores forretning på sunde værdier, som ansvarlighed og troværdighed og bæredygtig vækst, men vi er en også en del af et fast sammentømret lokalfællesskab, der kan noget helt særligt. Det vil vi gerne hylde med 2610-Prisen, så vi leder efter en kandidat, der med lige så sunde værdier og lokalt engagement har gjort en stor forskel for andre,” understreger Jonas Rauff Pedersen.

VI mangler kandidater

Sidste år modtog vi masser af indstillinger til 2610-Prisen, men for at alle skal have en fair chance for at se netop deres kandidat hyldet, starter vi helt forfra.

“Vi vil rigtig gerne have Jeres bud på lokale helte fra hverdagen. Dels for at hylde særligt én af dem med 2610-Prisen, men også for at få et indblik i de mange gode tiltag og handlinger, der sker hver eneste dag i vores by,” siger Jonas Rauff Pedersen.

Har du et bud på en god kandidat, så send en mail til andre@rnn.dk med dit telefonnummer og et beskrivelse af, hvorfor lige netop din kandidat fortjener at vinde Rødovres mest folkelige pris.

Nå ja, og de 2610 kroner selvfølgelig.

