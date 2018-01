Hjerteforeningen vil sikre godt patientforløb

Formanden for Hjerteforeningen i Rødovre håber, at mange vil komme og give deres input med på generalforsamlingen.

Hjerteforeningen Hvordan foregår en forløbskoordinators arbejde? Det og meget mere kan du høre mere om, når Hjerteforeningen inviterer til foredrag og generalforsamling om det gode patientforløb. Du kan ved samme lejlighed også melde dig til at give en frivillig hånd for hjerterne.

Af André Bentsen

Der er et let traktement til de fremmødte.

Hvad er et godt patientforløb? Det spørgsmål sætter Hjerteforeningen spot på i forhold til blandt andre hjerte-kar-patienter, når lokalforeningen inviterer til foredrag den 14. februar med Rødovre Kommunes forløbskoordinator Lone Dellgren.

Mange mennesker, der bliver ramt af forskellige sygdomme, skal gennem et forløb med både undersøgelser, behandlinger, evt. indlæggelse og efter den akutte sygdom også genoptræning. Alt dette foregår ofte på forskellige behandlingssteder, og patienten er i kontakt med flere læger. For at støtte patienter i dette forløb, skal patienter tilbydes hjælp fra en forløbskoordinator, som kan hjælpe den enkelte med, hvilke tilbud der findes og få lagt en plan for rehabilitering.

”Vi glæder os til at byde Lone Dellgren velkommen. Hun vil på baggrund af sin viden og erfaring fortælle, hvordan et godt patientforløb er, og der vil blive god tid til spørgsmål,” siger Jann Larsen, formand for den lokale afdeling af Hjerteforeningen.



Lokale tilbud

Ved aftenen fortæller repræsentanter for bestyrelsen også om Hjerteforeningens mange lokale tilbud, om året der gik og om lokalforeningens tilbud i 2018.

”Derefter er der generalforsamling i Hjerteforeningen, hvor der er valg til bestyrelsen. Den lokale afdeling dækker Rødovre, Hvidovre, Glostrup, Brøndby og Albertslund, Interesserede opfordres til at melde sig til indsatsen for hjerterne,” siger Jann Larsen.