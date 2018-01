Hendriksholm Skole bedst til dansk

Det er kun gået den rigtige vej med karaktergennemsnittet siden Lars Kristensen kom til som ny skoleleder på Hendriksholm Skole. Foto: Red

Folkeskolen Efter flere år som udskældt dreng i klassen, kan Hendriksholm Skole nu vise karaktergennemsnit, der ikke bare er bedre end resten af byen, men de fleste andre kommuner i Danmark. Især de bundne fag er gået frem.

Af André Bentsen

Det er ingen hemmelighed, at forældre med ambitioner på deres børns vegne skeler til karaktergennemsnittet på en skole, når de her i Rødovre i stor stil fravælger den lokale folkeskole.

Derfor glæder de sig også ekstra meget for tiden på Hendriksholm Skole, hvor man har oplevet et løft i karaktergennemsnittet med en hel karakter sammenlignet med de foregående år. Smilet bliver endnu større af, at det er i de bundne fag – altså dem, eleverne skal til eksamen i uanset hvad, at karaktergennemsnittet er steget så voldsomt.

”Der er flere der har været til eksamen, og det hjælper selvfølgelig på gennemsnittet, men vi har haft stor fokus på at hæve karakterne for vores ældste årgang, der samtidig har haft et stabilt lærerkorps gennem flere år. Det kan mærkes,” siger skoleleder Lars Kristensen.



Fokus på skolegang

Det er dog ikke kun i de store klasser, at man har fokus på at føre eleverne til bedre karakterer, og til eksamen i det hele taget, understreger SFO-leder Per Bent Andersen.

”Vores SMS-service virker fordi vi inddrager forældrene. Der er nogen, der måske har fået øjnene op for vigtigheden af at passe skolen, og skubber på deres børn. Fraværet på niende årgang er faldet voldsomt og det smitter af på karaktergennemsnittet, men giver også en kultur på skolen, hvor vi understøtter hele skolegangen. Du kan ikke lære matematik, hvis ikke du er der,” siger Per Bent Andersen.

Han har været med på skolen i mange år, og glæder sig over, at det ikke kun er fra det ene år til det andet, man kan se resultater. Karaktergennemsnittet på skolen er således steget med en hel karakter fra 2014 til 2017.

Og det kan skolen bruge til noget udadtil, mener skoleleder Lars Kristensen.

”Det har kæmpe betydning fordi det er noget af det vi bliver målt på, og som er let at måle på, men hvor det ofte er ufortjent. Jeg ved ikke om, vi er Rødovres karaktermæssigt bedste skole, men jeg kan se, at vi inden for dansk er Rødovres bedste skole,” siger han stolt.

Kæmper mod privatskoletendens

Han indrømmer, at skolen har været en af dem i Rødovre, hvor flere forældre har hevet deres børn ud af udskolingen til fordel for en privatskole, men at den afsivning af elever var så ødelæggende, at man har taget karakterne med i arbejdet med at fastholde dem.

”Det indgår i en strategi om, at vi har været udfordret af forældre, der fordi de har fokus på tallene, har fravalgt os til fordel for en privatskole. Hvis vi som skole klarer os godt, har vi større sandsynlighed for at fastholde skolen som det naturlige valg,” siger Lars Kristensen.

”De gode karakterer er også med til at fastholde de gode lærere,” tilføjer han.

Per Bent Andersen tror dog ikke kun, at det er karakterne, der er afgørende.

”Forudsætningen for, at du flytter dit barn til en anden skole, er enten mistrivsel eller dårlige karakterer, og de to ting smitter af på hinanden. Det er lettere at lære, hvis du har det godt, så vi arbejder meget med begge ting,” siger Per Bent Andersen inden Lars Kristensen fortæller, at der på grund af forskelle i årgangene kan komme udsving i karaktergennemsnittene.

”Ambitionen er, at vi bliver mere stabile, for vi ved godt, at der med det elevgrundlag vi har, så vil der være udsving, men det skal vi nu have gjort mindre, så vi hvert år klarer os på det niveau, der er gennemsnittet i Rødovre og på landsgennemsnittet.”