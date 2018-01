Goodiebags til de hurtige

Butikschef Heidi Frederiksen er i fuld gang gøre den nye butik klar til åbningen. Inspiration i Rødovre Centrum skifter den 1. februar navn og på hylderne får de meget mere til boligen. Foto: Red.

ny butik Borgere med interesse for interiør, boligtilbehør og indretning kan godt begynde at glæde sig, da dørene åbner op til en splinterny Imerco Home lige midt i Rødovre Centrum den 1. februar. Der er gode tilbud og goodiebags på åbningsdagen.

Af Thea Engelhardt Lund (Praktikant)

Nu er der ingen undskyldning for ikke at udskifte sofapuderne eller få et nyt gulvtæppe i entréen. En af Danmarks i alt 37 Imerco Home butikker åbner den 1. februar i Rødovre med spændende varer inden for boligtilbehør.

Efter Imercos opkøb af en række Inspiration butikker tilbage i 2017 skifter inspiration i Rødovre Centrum navn til Imerco Home.

Lækker luksus

Imerco Home er et nyt koncept, hvor kunderne vil kunne finde boligtilbehør som lamper, tekstiler og småmøbler.

”Vi glæder os rigtig meget til at byde vores kunder velkommen i butikken, der i forbindelse med åbningen vil have masser af gode tilbud, kaffe og goodiebags til de første 100 kunder,” siger butikschef Heidi Frederiksen.

Hun fortæller, at de vil levere lige nøjagtig dét kunderne efterspørger:

Gode kvalitetsvarer til fornuftige priser. Heidi Frederiksen oplyser, man kan forvente gode hverdagsvarer, lækker luksus og et bredt udvalg af bolig, design og indretning.