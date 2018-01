Gårdmandens sidste skål

FLOT FARVEL: Hundreder af foreningsfolk var mødt op for at sige farvel til Bent Hansen på Rødovregaard. Foto: Red

Foreningsliv I 24 år har han serviceret foreningslivet på Rødovres ældste gård. Nu har Bent Hansen stået for det sidste arrangement. Sit eget.

Af André Bentsen

38.400 gange har Bent Hansen haft en forening gående hen over ’sin’ gårdsplads. Som daglig leder på Rødovregaard har den folkekære ildsjæl haft en hjælpende hånd med i mange foreningers opblomstring og i endnu flere begivenheders succes.

Men nu er det slut. Efter 24 år som organisatorisk blæksprutte, har Bent Hansen valgt at gå på pension.

“Han er for meget livsnyder til at blive hængende til sit 25 års jubilæum,” spøgte en af gæsterne til den store afskedsreception, der selvfølgelig blev holdt på Rødovregaard.

Et sted, der fylder lige så meget i hovedpersonens hukommelse, som det har gjort i hans hverdag.

“I dag tænker jeg tilbage på boligselskabernes jubilæum, havekoncerterne, det gode personale og de dejligere brugere. Der har været fantastisk mange arrangementer hernede, at det er svært at fremhæve nogle enkelte frem for andre,” siger han rørstrømsk.

Meget har dog forandret sig siden han i starten af 90erne satte sig i chefstolen.

“I starten var alle henvendelser face to face og med grafitblyant. I dag er vi godt gearet med elektroniske bookinger og har forsøgt at løfte niveauet. Selvom vi er regelfaste skal vi være fleksible og hjælpe brugerne med deres behov og ønsker. Fleksibilitet er blevet vores vigtigste ord,” siger Bent Hansen.

Mere musik er godt

Han er glad for, at musikken nu endelig er kommet tilbage til gården.

“I gamle dage var der mange musikforeninger hernede og så kom der et hul i mange år, men nu er de tilbage med harmonikaklubber, sangaftener, havekoncerter og meget mere,” påpeger han smilende.

Hvis den afgående ‘gårdmand’ kan give politikerne i Rødovre et godt råd med på vejen, er det, at de skal gentænke Rødovregaard.

“Der er langt større udgifter hernede i dag end for bare nogle år siden, fordi forventningerne til stedet er store og moderne. Folk er glade for at komme her, men hvis man virkelig ønsker et sted, der lever op til kravene, skal man investere mere i foreningsfællesskabet,” påpeger han.

Hvad er det skøreste du har oplevet i dine 24 år hernede?

“Da Powwow indianerne brugte os. Vi havde amerikanske indianere på besøg og de lavede stemning med trommer, totempæl og dans. Der var ikke plads til andre, og alle der kom forbi gik i stå for at se på fjerdragter og dans.”