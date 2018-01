Fix’ede tre DM-medaljer

Fra venstre ses Sebastian Andreasson, CK Fix, Frederik Erringsøe, Tobias Aagaard Hansen, Mathias Møller Jørgensen, Andreas Lund Andresen og Kasper Andersen. Foto: Karsten Lund Andresen

cykelløb CK Fix deltog med flere ryttere, da der, mellem jul og nytår, blev kørt U17 DM i parløb. Igen blev det til medaljer til rødovreklubbens cykelryttere.

Af Peter Fugl Jensen

Par nummer 7, som bestod af CK Fix-rytterne Andreas Lund Andresen og Kasper Andersen, tog føring fra starten i et spændende løb. Efter den fjerde spurt var der kun et point mellem par nummer 7 og par nummer 12, som var Oliver Heine fra Næstved Bicycle Club og Emil Schandorff fra CK Fix.

Par nr. 13 var Sebastian Andreasson fra CK Fix med makkeren Frederik Erringsøe fra Roskilde Cykle Ring kom frem og kæmpede videre i et tæt løb, da føringen skiftede til par nummer 12, da der kun var få sprint tilbage.

Med kun to sprint tilbage kørte par nummer 11, Mathias Møller Jørgensen fra Herning og Tobias Aagaard fra Odense, for at tage en omgang. Det lykkedes, så de overtog førstepladsen, som de holdt hjem og dermed vandt DM. Sebastian Andreasson kørte sølv hjem med sin makker, mens Andreas Lund Andresen og Kasper Andersen fik bronze. Altså tre CK Fix medaljer i U17 rækken.

