Fiskebord og jazz

De garvede musikere skal nok få smilene frem til det store fiskebord den 23. januar. Foto: Presse

South Coast Stumpers Det er ikke, fordi det er en gammel tradition, at Ældresagen, sammen med Viften, inviterer til fiskebord og lun jazz den 23. januar. Det er fordi, de spiller så solen skinner.

Af André Bentsen

Det er hele Vestegnens traditionelle jazzorkester, South Coast Stompers, der er trækplastret, når Ældresagen i Rødovre og Viften byder på koncert tirsdag den 23. januar klokken 12.30.

“Orkestret sørger for den gode musikalske stemning og selv om solen skinner for få timer i januar, lover vi at tage dig med på ‘the Sunny side of the Street’,” siger et af bandets medlemmer, Ole Mathiesen.

Til koncerten vil der være et tag selv bord af de sundeste sild, fiskefileter rugbrød, smør, fedt og et glas velskænket fadøl og får du lyst til en sving om til musikken, er det også muligt. Billetten koster 75 kroner og skal købes i Viftens café eller på viften.dk.