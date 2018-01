Finsk back til Rødovre

Vi har endnu ikke et billede af Mighty Bulls nye finne, der kommer til København mandag. På billedet er der direktør Bjørn Sørensen. Foto: Brian Poulsen

ishockey Den 23-årige back Eetu Vento debuterer for Mighty Bulls på torsdag, når Odense kommer på besøg. ”Der kommer også en forward,” lover direktør Bjørn Sørensen

Af Peter Fugl Jensen

Eetu Vento kommer til at spille med nummer 65 for Rødovre Mighty Bulls, som på torsdag tager mod Odense med Ventu i truppen. Han blev til overs i Herning, da de hentede Marlo Koponen i Gentofte stars.

”Han får debut på torsdag,” siger Bjørn Sørensen og fortsætter om den nye back.

”Vi har Patrick Flügge ude på ubestemt tid og vi har fundet en erstatning i Vento, som er en ung back, der vil kæmpe for en kontrakt med Rødovre for næste sæson. Han mener, han har masser at bidrage til i Metalligaen og nu får han resten af sæsonen til at vise det,” siger Bjørn Sørensen om den nye højrefattede Mighty Bulls back.

”Vi har den overbevisning, at med en solid defensiv står vi stærkt. Bliver der kun scoret et mål mod os, så skal vi kun score to mål for at vinde kampen, så det har været vigtigt for os at finde en erstatning for Patrick Flügge.”

”Jeg ved godt, vi har lovet en offensiv spiller og der kommer også en forward,” lover Bjørn Sørensen.

”Vi har dog en udfordring, for han skal have europæisk pas og han skal have en vis kvalitet. De hænger bare ikke lige på træerne i øjeblikket, men vi har pengene og vi har kontaktet utallige agenter, så det skal nok lykkes.”

Igen er det flere sponsorer, som er set velvilligt på Mighty Bulls, som har smidt penge i kassen til forstærkning op mod slutspillet.

”De vil os virkelig det bedste. Det er en fornøjelse,” slutter Bjørn Sørensen.