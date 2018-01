En god tennisweekend for Rødovre

Fra venstre Clara Østergaard, Majken Asmussen og Sofie Vindberg Nielsen var i strålende kamphumør, da de vandt 3-1 hjemme over B93. Foto: Privat

Tennis Der var sejre både til damerne i 2. division øst og herrerne i 1. division.

Af Peter Fugl Jensen

Lørdag eftermiddag besejrede Rødovre Tennis´ bedste dame- og herrehold henholdsvis B93 og Farum.I 2. division øst mødte Rødovres damer B 93 hjemme. “Vi gik ind til kampen med bange anelser, da de to bedste damespillere, Emilie Elsvad og Sofie Vindberg Nielsen, kæmpede med et overbelastet knæ,” siger formand Poul Lundberg Andreasen. Men bekymringerne viste sig ubegrundet, da Rødovre vandt 3:1 i kampe.

“Det var efter en solid holdindsats. Først mødte Sofie Vindberg Nielsen op uden ret megen kampforberedelse til i 1. singlen og vandt 6-3, 6-3. Stor ros til hende for at levere så meget under vanskelige betingelser,” siger Lundberg Andreasen. Han fortsætter:

“Vores reserve Clara Østergaard viste imponerende fremgang i 3. singlen, som hun kørte sikkert hjem med 6-2, 6-3. Majken Asmussen var rykket op som 2. single og gjorde en hæderlig indsats selvom hun tabte med 3-6, 2-6.”

“Dermed var stillingen 2:1 til Rødovre efter singlerne. For at spare Sofie stillede vi op med Majken og Clara i den afsluttende double.”

“Efter en meget lang og jævnbyrdig kamp vandt Rødovreparret med 12-10 i match tiebreak, selvom de ellers var nede med 4-8 efter 12 bolde,” beskriver tennisformanden den flotte 3:1 sejr, der betyder, at Rødovre bevarede chancen for at rykke op i 1. division til næste vinter.

Seks sejre over Farum

Herrerne i 1. division øst viste ingen slinger, da de var på besøg i Farum. De to klubber spillede seks kampe og Rødovre tog sig af alle sejrene.

“Rasmus Schwarz uddelte en brille med to gange 6-0 til Johan Banach. I 6 servepartier stod Rasmus bag 17 serveesser på de 26 minutter, som kampen varede. Vi tror, det er dansk rekord i divisionsturneringen,” siger Poul Lundberg Andreasen. Han fortsætter om storsejren:”Bror Jonas Schwarz var også meget sikker med en sejr på 6-1, 6-2 over Ulrik Vestergaard Knudsen. Mest overraskende var det dog, at Nicholas Pettersson i 2. singlen slog Thomas Jensen 6-2, 6-3 med stilren tennis. Og endelig slog Marcin Gosieniecki sin modstander Frank Frederiksen 6-0, 6-4,” siger han og fortsætter om doublerne:

“I doublerne satte holdlederne brødrene Jonas og Rasmus sammen for at være helt sikker på en sejr til. De vandt da også sikkert med 6-0, 6-1.”

“I den sidste double blev der så spænding om udfaldet, da Marcin og Nicholas skulle overgå sig selv for at hive points hjem. Efter 2-6 i 1. sæt vågnede Marcin op og trak sig selv og Nicholas op til at vinde 2. sæt 6-2. I den afgørende tiebreak var Rødovreparret mest koncentreret og sikrede sig sejren med 10-7.”

“Det var en forrygende indsats af Rødovres herrer,” mener tennisformanden, der roser trænerne Einar Schwarz og Marcin Gosieniecki, der, op til lørdagens kampe, havde arbejdet meget hårdt med opstillingerne og den mentale forberedelse for begge hold. ”

“Det var en stor dag for os, men en kæmpe dag for dansk tennis, da Caroline Wozniacki vandt sin første Grand Slam-turnering. Hun er et forbillede for børn og unge, der ønsker at blive tennisspillere. Vi håber, at vi er i stand til at følge hendes indsats op her i Rødovre,” slutter Poul Lundberg Andreasen.