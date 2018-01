Det nye Ghetto-liv!

Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Arkiv

chrumme Jeg sad og så Hendes Majestæt’s nytårstale. Jeg følte, at lige netop denne tale var skrevet til mig. Altså bortset fra det der hejs om Grønland og Færøerne. En hilsen til Danmarks brandmænd. Tjek. Og en opfordring til at gøre noget unyttigt. Tjek.

Af Chrummer

De fleste af juledagene, brugte jeg på at samle en Lego Technic brandbil. Jeg er sikker på, at der i fremtiden vil være mere af den slags ”tidsfordriv” på vej til mig. Jeg tror ikke min familie har haft så meget fred og ro, mens samleriet stod på. Ja, det var vel nærmest at sammenligne med kombination af en ældre Labrador, en lun hundekurv og et marv-fyldt kødben. Jeg sad ved spisebordet og byggede og byggede så lang tid, at begge mine baller sov.

Jeg sad også bænket foran TV, da Lars Løkke holdt sin nytårstale – altså mens jeg satte dæk på fælgene til min brandbil. Jeg hæftede mig ved, at nu skal ghettoerne fjernes og deres beboer skal ud og mødes med andre mennesker på kryds og tværs.

Det lyder jo rigtig spændende, men jeg tror der bliver uro i ghettoen, når man begynder at rive Hellerup ned og tvangsflytte dens beboere til Mjølnerparken. Men til gengæld, så behøver Brothas og Loyal to Familia ikke at skulle tage toget helt til Øregård Gymnasium for at sælge kokain. De kan bare tage bussen til Nørre G.

Ja og bybilledet på Nørrebro bliver lidt anderledes, når hipstere med fuldskæg bliver skiftet ud med Hellerup-fruer med glatbarberede ben og bomuldshunde.

Bilparken bliver også lidt mere varieret. I stedet for ældre BMW’er med lækre fælge og det nyeste indenfor HIFI, vil man kunne se spritnye Porscher (også kendt som en Hellerup-UP). Ja og på cykelstien på Nørrebrogade, vil man nu både kunne se Christiania-cykler krydret med dyre racercykler med mænd på 50+ i stram latex i sadlen – med udstyret i orden – CYKELUDSTYRET, mener jeg!

Der vil også ske nogle ændringer i forretningslivet. Arbejdernes Landsbanks afdeling vil lukke og erstattes af SAXO Bank. Sjællandsgade vil blive fyldt med sidegade-vekselerer. Og ”Ungeren” bliver lavet til en wellness-club, hvor man kan få lysterapi og anus-blegning.

Man vil også opleve, at indavlede hunderacer som bomuldshunde, mops og chihuahaus, vil opleve et tiltrængt avlsløft når de ”mødes” med de hjemløse og grønlændernes ”gadekryds” på Nørrebros Runddel. Ja hvem ved. Måske det samme sker for en Hellerup-tøs. Ja, OK det var måske ikke helt med vilje. Hun tog fejl af en hipster og en hjemløs.

Det er fandme integration så det batter!

