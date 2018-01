Det gode hverdagsgrin

Tobias Dybvad har ikke opfundet den dybe tallerken med sit nye show, men grin var der masser af. Foto: Red.

anmeldelse Det vigtigste ved et stand-up show er, at komikeren på scenen kan få publikum til at grine. Den mission lykkedes ganske glimrende for Tobias Dybvad i Viften fredag aften, selvom showet mest af alt mindede om noget, man havde hørt før.

Af Christian Valsted

Allerede da Tobias Dybvad kom ind på scenen, for at byde publikum velkommen, udbrød der ukontrollérbar kvindelatter fra de bagerste rækker i salen. Når man kan få folk til at klaske sig selv på lårene af grin blot ved at entrere scenen, inden man har leveret sin første joke, kan det ikke ende helt galt.

Stand-up komikeren Tobias Dybvad havde torsdag aften premiere på sit tredje one man show ’Fasser partner’ i Viften og fredag aften leverede han yderligere to shows i kulturhuset, inden touren fortsætter rundt i det danske land. Lokal Nyt sad klar på række 10 med et stort bæger popcorn og høje forventninger. Popcornene skuffede ikke og forventningerne fra scenen blev da også delvist indfriet.

Tobias Dybvad har valgt at bygge sig show op omkring sig selv og jagten på den store kærlighed. I lidt over en time fortalte han om ekskærester, kiksede dates og fra en stor skærm læste han op af tåkrummende beskeder fra datingappen Tinder.

Det mindede mest af alt om let købt underholdning og noget man havde set før, men ikke desto mindre skraldgrinede publikum inklusiv jeg selv. For selvom Tobias Dybvad måske ikke slog benene væk under publikum med et show, der var bygget op med klimaks og spændingskurver, leverede han gode og gedigne jokes med en dejlig selvironisk indgangsvinkel.

Der var måske en kliché-joke for meget, men havde publikum forventet andet?

Jeg havde ikke. Tobias Dybvad var præcis ligeså drengehørmet, som man kender ham fra tv-programmet ’Dybvaaaaad’ på TV2 Zulu, og jeg synes faktisk, det er dejligt befriende at opleve komik, der hverken revser eliten eller har et vigtigt budskab at dele.

Tobias Dybvad er i øjenhøjde med sit publikum, han har ’funny bones’ og han fik salen til at grine i Viften og det er nu engang det vigtigste i et stand-up show.

Annonce

Tobias Dybvads show ’Fasser partner’ kan opleves i Viften igen den 17. Maj. Hele tourplanen kan ses på tobiasdybvad.dk