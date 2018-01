Derfor udlejes beboerhus

Rødovre Boligselskabs beboerhus på Valhøjs Allé 141 bliver kun benyttet i begrænset omfang. Derfor har boligselskabet valgt at udleje det store lokale til Rødovre Kommune, der opretter en midlertidig institution i lokalerne. Foto: Rødovre Kommune

ny institution ”Vores beboerhus bliver stort set ikke brugt,” fortæller direktør i Rødovre Boligselskab, Bent Lyngsig. Det er en af begrundelserne for at beboerhuset nu bliver lejet ud til Rødovre Kommune, der i stedet forvandler huset til en vuggestue.

Af Christian Valsted

Hvis du som lejer i Rødovre Boligselskab havde planer om at fejre den runde fødselsdag eller barnedåben i beboerhuset på Valhøjs Allé, må du ændre i planlægningen.

Det store beboerhus bliver lejet ud til Rødovre Kommune, der akut har brug for at oprette en midlertidig institution for at tage toppen af det voksende behov for børnepasning i kommunen.

I Rødovre Boligselskab forventer Bent Lyngsig

ikke det store postyr fra boligselskabets lejere over, at det fremover ikke vil være muligt at leje festlokalet. De senere år har beboerhuset nemlig kun været udlejet i et meget begrænset omfang.

”Det bliver brugt ganske lidt. I 2017 var det udlejet 11 gange i alt og det er alt for dyrt i driftsomkostninger at have sådan et stort og tomt hus stående,” siger Bent Lyngsig.

Èn festaflysning

Beslutningen om at udleje beboerhuset har været drøftet på flere afdelingsmøder og Bent Lyngsig oplyser, at udlejningen kun får direkte konsekvens for én beboer, der må finde et andet sted at afvikle en foreståede fest.

“Vi har besluttet at give et varsel på tre måneder og der er kun én lejer, vi har måtte kontakte,” siger Bent Lyngsig om sagen.

Beboere i området vil stadig have mulighed for at leje et beboerhus, men det bliver i stedet lokalerne i afdeling 19 ved Brandholms Allé.

Rødovre Kommune har i første omgang lejet beboerhuset i ét år, men i lejeaften er der option på forlængelse.

Om huset skal genetableres som beboerhus, når Rødovre Kommune fraflytter, er endnu ikke afgjort. Rødovre Boligselskabet oplyser, at et salg af huset også er en mulighed.