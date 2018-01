Borgmesterkareten bliver hybrid

Der er denne model, som i årene fremover skal fragte Rødovres borgmester Erik Nielsen (S) fra a til b. Foto: Presse

borgmesterbil Rødovres borgmester, Erik Nielsen (S), dropper benzinslugeren til fordel for en hybrid- tjenestebil.

Af Christian Valsted

Når Erik Nielsen flere gange om ugen kører til møder i det ganske land, er det, de sidste fire år, sket i en Audi A6. Den nuværende leasingaftale udløber til foråret og den bliver ikke forlænget.

I stedet forventes det, at kommunen lejer en Mercedes GLC350 Hybrid som ny tjenestebil eller repræsentationsbil, som det også hedder.

”Der er et vigtigt signalværdi i at vælge en hybridbil,” siger Erik Nielsen blandt andet med henvisning til Rødovre Kommunes rolle som klimakommune.

Tesla i tankerne

En hybridbil har både en elektrisk motor og en forbrændingsmotor. Erik Nielsen fortæller, at kommunen har overvejet at anskaffe sig Teslas elbil som ny reprætationsvogn, men flere faktorer gør, at det ikke bliver aktuelt.

”Det har været på tale, men den er for stor og for dyr,” siger Erik Nielsen.

Valget falder derfor på en hybridbil og det er et fornuftigt valg, hvis man spørger hovedpersonen, der skal sidde bag rattet det meste af tiden.

”Det er vigtigt med en præsentabel tjenestebil. Det får vi med denne bil, uden at det bliver alt for prangende,” siger Erik Nielsen om valget af den labre Mercedes.

Den kommende leasing-aftale kommer til at stå Rødovre Kommune i 386.400 kroner over en 4-årig periode.