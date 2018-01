Bokseguld til Rødovre

Fra venstre ses Mamadou Dosso, Samir Osman, Reda Abbas og Oliver Rasmussen. Foto: Privat

boksning I weekenden var Rødovre bokseklub repræsenteret med fire boksere til viking Box cup i Nørresundby og de tre kom hjem med guld.

Af Peter Fugl Jensen

Den første rødovrebokser i ringen var U15 bokseren Reda Abbas i 52 kilo.

”Igen mødte han Harris fra Hvidovre, men denne her gang var det en sejr til Harris, så nu står den 1-1 imellem de to boksere,” fortæller træner Stuart Watson. Han fortsætter om U17 bokseren Samir Osman.

”Han deltog i 47 kilo klassen. I finalen mødte han en rigtig stærk nordmand. Det var en rigtig god kamp, hvor begge boksere gav alt, hvad de havde. Men det blev en fortjent sejr til.”

U19 bokseren Oliver Rasmussen deltog i 69 kilo klassen.

”Han skulle i ringen imod en høj bokser fra Hinnerup. Det var en tæt kamp, hvor Oliver holdt lidt igen, da han ikke havde prøvet at bokse 3×3 minutter før, men det gik fint for Oliver, som vandt efter en flot bokset kamp,” mener Watson, som så sin sidste mand i ringen vinde på knock out.

”Mamadou Dosso, som deltog i Senior, 66 kilo, mødte en fra BK Wedala. Dosso lagde hårdt ud og rystede modstanderen allerede i første omgang.”

“Mamadou blev ved med at presse hårdt på modstanderen, både dybde og højde. I 2. omgang fortsatte han som i første runde og ti sekunder før tid, satte han et uppercut, som sendte modstanderen i gulvet, hvorefter han ikke havde lyst til at fortsætte.”

