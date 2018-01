Benny Gall forlænger med Avarta

Benny Gall har skrevet under på en aftale med Avarta gældende for hele 2018. Foto: Ian Nielsen / arkiv

fodbold Cheftræneren for Avarta har forlænget samarbejdet til udgangen af 2018.

Af Mike Hjulmand

I dag tikkede nyheden ind, at Avarta har forlænget kontrakten med cheftræner Benny Gall.

Avarta er selv er glade for, at aftalen er skrevet under, da det er en spillertrup og cheftræner, der fungerer godt sammen.

”Vi er rigtig glade for det. Først et nedrykningsspil, hvor oprykningsspillet glippede med et mål, derefter to gange oprykningsspil taler sit tydelige sprog om, at spillere og træner fungerer godt sammen. Så en forlængelse var et naturligt valg fra begge sider,” siger sportschef Per Thomsen.

Egne ord på forlængelsen

Forlængelsen må betragtes som en styrkelse, inden det kommende oprykningsspil der venter.

Benny Gall har til Avartas hjemmeside sat ord på forlængelsen.

”Jeg er meget tilfreds med min aftale i Avarta og ser frem til at fortsætte arbejdet. Vi er hverken helt eller halvt færdige med arbejdet og der er store muligheder i klubben samt holdet, både på kort sigt, men bestemt også på lang sigt.”

”Personerne bag og omkring holdet brænder for klubben,” siger Gall. Han forsætter:

”Vi har et hold, som hele tiden udvikler sig og et hold, der på de bedste dage, kan slå alle. Spillerne fungerer super godt både på banen, hvor træningskulturen er i top, men omklædningsrummet er også rigtig godt, for alle kan med alle,” udtaler gall til avartaelite.dk