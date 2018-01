Avartas formand har trukket sig

Avartas nu tidligere formand Kenneth Mumgaard har trukket sig og genopstiller ikke, når der er generalforsamling i marts måned. Foto: Privat

farvel Avartas formand Kenneth Mumgaard trak sig officielt i søndags. Den ekstra ordinære generalforsamling er foreløbig udskudt, men skal senest afholdes den 1. februar.

Af Peter Fugl Jensen

Forrige weekend havde Boldklubben Avarta arrangeret lederkongres og der meddelte formand Kenneth Mumgaard, at han trækker sig som formand.

”Det er rigtigt, jeg genopstiller ikke til generalforsamlingen i marts måned,” siger Mumgaard. Han uddyber beslutningen:

”Det er naturligvis efter nøje overvejelser, men jeg ser ingen vindere i det her og ønsker ikke at ødelægge mere for klubben end højest nødvendigt. På tirsdagens møde besluttede den øvrige bestyrelse at gå med mig, hvis deres kandidat ikke vinder valget.”

“Det er jeg ærgerlig over, men det er deres eget valg, som jeg ikke kan ændre på.”

”Beslutningen gør da ondt på mig, for vi har en virkelig god klub, hvor det spiller virkelig godt med en stærk og sund økonomi kombineret med en masse dygtige trænere og ledere, som der altså skal til, når vi næsten er 1000 medlemmer,” siger Mumgaard.

Søndag eftermiddag meddelte bestyrelsen, at Mumgaard havde trukket sig. Konstitueret formand bliver Susanne Thomsen.

Oprettet arbejdsgruppe

Der var indsamlet 54 underskrifter i begæringen af en ekstra ordinær generalforsamling, hvor gruppen af utilfredse medlemmer, ledere og trænere havde et punkt. De ønsker en ny formand og har opstillet Kenneth Skytte.

”Jeg har besluttet mig for ikke at kaste mig ud i personfnidder og skyde igen. Det kommer der ikke noget godt ud af, for i den lange ende bliver det på bekostning af Avarta. Desuden har vi sendt et brev til Kenneth Skytte, hvor i der blandt andet står, vi har oprettet en arbejdsgruppe omkring denne her begæring.”

”Arbejdsgruppen består af Per Thomsen, Bent Westh Hansen, Christian Bennekow Jensen og Kim Jensen, så det er en blanding af folk fra moderklubben, en tidligere formand og Green Entertainment samt den tidligere næstformand, som trak sig for nylig,” siger Mumgaard.

Ugyldige underskrifter

Dermed er Kenneth Mumgaard ikke direkte involveret i den videre proces omkring begæringen.

”Det er en proces, som jeg ikke ønsker at deltage i, fordi det er så personificeret. Arbejdsgruppen skal vurdere, alt er korrekt,

lede efter en fælles kandidat og generelt sørge for, at der bliver indkaldt til en ekstra ordinær generalforsamling, hvis den bliver til noget.”

”For der var ikke 50 gyldige underskrifter, men så er der efterfølgende modtaget flere underskrifter, så officielt er begæringen modtaget i torsdags. Dermed ender vi så tæt på den ordinære generalforsamling, at arbejdsgruppen vil indstille til, at vi afholder det hele der og fordi en ekstra ordinær generalforsamling koster klubben 20.000 kroner,” siger Mumgaard, der i sidste uges artikel mente, der var injurierende udtalelser fra Kenneth Skytte.

”Udtalelserne er jeg klart indigneret over og det kan få konsekvenser, når man udtaler sådan noget, som ikke er sandt. Men det tager vi efter det her er overstået,” faststår Kenneth Mumgaard, der hellere vil tale om Avarta.

”Jeg er stolt over, hvad vi har opnået. Faktisk rigtig, rigtig stolt,” slutter Mumgaard, som har været formand for Avarta i otte år. I den tid er medlemstallet vokset fra 600 til næsten 1000 medlemmer og økonomien er vendt fra trængt til en sund økonomi.