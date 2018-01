Avarta styres nu af to kvindelige formænd PAS PÅ VANDET: Det er ikke småting vores grundvand og spildevand må finde sig i at blive udsat for. Rødovre Kommune har dog forbudt brugen af pesticider, og opfordrer alle private til at gøre det samme. Foto: Brian Poulsen

Den megen uro omkring formand Kenneth Mumgaard betyder, at han har trukket sig som formand. Nu er to kvinder i spidsen for boldklubben, formand er Susanne Thomsen og næstformand er Belinda Meincke Pedersen, som også er hustru til Kenneth Mumgaard. Foto: Brian Poulsen/arkiv

kommentar Ulyksalig baggrund fører til sensation. Utilfredshed blandt nogle af klubbens medlemmer har ført til, at klubbens formand og næstformand nu er kvinder. Og det er formentlig første gang i Danmarkshistorien, at en fodboldklubs bestyrelse har to kvinder i front.

Af Prosper Raaberg og Ivan Holm, bestyrelsesmedlemmer, BK Avarta