Avarta eksperimenterer

fodbold Flere spillere testes og træner Benny Gall har eksperimenteret i del i de to første træningskampe mod Køge og HIK.

Af Peter Fugl Jensen

Avarta har spillet sæsonens to første træningskampe. Den første var mod Køge fra 1. division, der vandt 3-1 efter stillingen var 1-1.

I weekenden var modstanderen HIK, der skal kæmpe for at undgå nedrykning fra 2. division. Mandskabet fra Hellerup gav Avarta store problemer i efteråret to kampe og weekendens kamp var ingen undtagelse, da HIK vandt 4-1. Det forlyder fra Avarta-lejren, at der eksperimenteres en del i de tidlige træningskampe ligesom flere spillere testes.

Avartas næste træningskamp er ude mod FC Roskilde fra 1. division. Kampen starter klokken 10.