Astrup ramt af blodprop i hjertet

Ishockeyspilleren Rasmus Astrup blev i aftes ramt af en blodprop i hjertet efter kampen mod Hvidovre Fighters. Rødovre Mighty Bulls oplyser, at han er blevet opereret og at han har det godt.

Af Christian Valsted

Rasmus Astrup har gennemgået en operation efter at han søndag aften blev ramt af en blodprop.

”Operationen gik som forventet og Rasmus er ved godt mod. Han joker og er allerede “den glade dreng”, som vi alle sammen kender ham som,” skriver Rødovre Mighty Bulls på klubbens hjemmeside.

Her oplyser klubben samtidig, at alle Rasmus’ blodprøver er normale og at lægerne på nuværende tidspunkt ikke kan forklare årsagen til, hvorfor Rasmus Astrup blev ramt af en blodprop.

Rødovre Mighty Bulls team manager, Jørgen Illemann, fortæller til Lokal Nyt, at Rasmus Astrup fik det dårligt om aftenen efter kampen og at han tog på skadestuen.

”Han havde ondt i brystet og udståling af smerter ud i armene og han kørte derfor på skadestuen. Her blev han overført til Rigshospitalet og senere opereret,” fortæller Jørgen Illemann.

Rasmus Astrup vil være ude af holdet på ubestemt tid.

”Vi kommer til at beskytte ham og han kommer først på is, når det er forsvarligt. Helbredet kommer i første række og vi kommer ikke til at presse Rasmus tilbage på isen. Om det bliver i denne eller næste sæson må tiden vise,” siger Jørgen Illemann.

