Åbner midlertidig institution

Rødovre Kommune har lejet lokaler af Rødovre Boligselskab og indretter tre nye vuggestuegrupper til i alt 30 børn. Foto: Arkiv

børn Det er pres på børnepasningen i Rødovre og det får nu kommunen til at åbne en midlertidig institution på Valhøjs Allé. Institutionen åbner den 1. marts og Indskrivningen er startet.

Af Christian Valsted

Rødovre er som by og kommune populær som aldrig før og selvom det som udgangspunkt er positivt, skaber det også udfordinger. Især på børnepasningsfronten. Rødovre Kommune er i gang med at bygge en ny og moderne børneinstitution ved Irmabyen, som er planlagt til at stå færdig i slutningen af året. Men tilstrømningen af familier og ikke mindst de helt små borgere er så stor, at man nu åbner en midlertidig institution. Børn og personale rykker over i det nye byggeri, når det står færdigt.

”Det er en fantastisk udvikling, at Rødovre er så populær, og at der er en stor tilstrømning af børnefamilier. Men lige nu og her giver det et stort pres på vores daginstitutioner. Vi følger udviklingen meget tæt og tager alle redskaber i brug, så der fortsat er garanti for pasning til alle børn,” udtaler formanden for Børne- og Skoleudvalget Flemming Lunde Østergaard Hansen i en pressemeddelelse.

