Thomas Olsen matchvinder

Thomas Olsen blev matchvinder i det nordjyske. Foto: Ian Nielsen

ishockey Gasper Kroselj stoppede pucken 37 gange og var i den grad manden, der var med til at sikre Rødovre den første sejr over Frederikshavn i 10 kampe, men det holdt hårdt, for tyrene blev ramt af tre gange så mange udvisninger end hjemmeholdet. De tre i kampens sidste intense minutter.

Af Peter Fugl Jensen

Rødovre var hårdt ramt af afbud igen denne fredag aften, hvor busturen havde ført tyrene til Frederikshavn. På backsiden var Rasmus Heine og Lasse Mortensen ude, da de har været med U20-landsholdet VM og endnu ikke er hjemvendt, mens Patrick Flügge blev skadet i sidste kamp i Odense.

Det gav plads til U18-landsholdsbacken, den 17-årige Thomas Frænell, der spillede sammen med rutinerede Kasper Jensen.

Af offensive spillere er Mads Eller stadig uge, efter vanvidstacklingen af Aalborgs Lasse Bo Knudsen, Jonas Sass har knust en kno i sin ene hånd og tilbage om cirka tre uger og Steffen Klarskov har stadig problemer med sin ene lysken, mens Phillip Schultz også er på vej hjem fra VM i USA.

Det gav igen plads til den 16-årige Frederik Kaels, der bare må suge erfaring til sig i disse afbudsramte uger.

Faceoff.dk havde på forkant skrevet, at Frederikshavn kunne vinde for 10. gang i træk over Rødovre, hvis det blev til en ventet sejr over tyrene. Men sådan skulle det ikke gå for Kroselj valgte at lukke af i det nordjyske, så Rødovres to scoringer var nok til en sejr.

Med knap tre minutter tilbage af kampen, ved stillingen 1-2, var det nærmest naturlov, at Rødovre blev ramt af en udvisning. Det blev Kevin Montgomery, som fik to minutter for en interference, hvilket betød en vild spændende afslutning på kampen.

Med 94 sekunder tilbage af kampen tog Frederikshavn en time-out, målmand Christian Larsen blev taget ud og de sidste kræfter skulle sættes ind.

Da Rødovre blev idømt endnu en udvisning på Rødovres anden nordamerikanske back, Connor Hardowa og endnu en mod Rasmus Astrup for slashning blev skulle man tro, at overmagten blev for meget. Men Rødovre kæmpede sig til en overraskende sejr i det nordjyske efter 37 redninger af Gasper Kroselj og mål af Jannik Karvinen og Thomas Olsen.

