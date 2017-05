Falsk vikar på spil igen

Foto: Brian Poulsen

SVINDLER PÅ SPIL Hver sommer forsøger en skruppelløs svindler at tjene penge på borgernes gode hjerter, når han udgiver sig for at samle penge ind til fattige skoleelever. Noget tyder på, at platuglen flyver tidligt i år.

Af André Bentsen

En læsers gode hukommelse fangede tilsyneladende en svindler på det forkerte ben. Forleden forsøgte manden, der sandsynligvis har været på spil flere gange i Rødovre tidligere, at platte sig til penge hos godtroende borgere.

”Jeg er vikar på en skole, og samler penge ind til Special Occasion Dresses elevernes lejrtur, da de ellers ikke har råd til at komme af sted,” sagde manden, der havde glemt at regne med læsernes gode hukommelse.

En kvinde på Tårnvej kunne nemlig huske sommerens omtale af den falske vikar, og spurgte derfor ind til, hvor turen gik hen, hvad eleverne skulle opleve og så videre og så videre. Det var mere end rigeligt, til at han hurtigt tog benene på nakken og stak af.

”Sidste gang købte vi desværre postkort af ham, men denne gang kunne jeg huske at have læst om ham i lokalavisen, og han stak da også hurtigt af, da jeg spurgte ind til turen. Desværre finder han sikkert bare nogle andre at snyde, og derfor håber jeg, at Lokal Nyt igen vil advare om, at platuglen er på spil igen. Denne gang siger han, at han er vikar på Ålholm Skole,” forklarer E. Petersen.

Ringer man til skolen fortæller de, at det ikke kun er borgerne i Rødovre, han forsøger at snyde. Den falske vikar har desværre også været på spil på Frederiksberg og i Valby. Men mon ikke han tænker sig om en ekstra gang inden han banker på døren på Tårnvej igen.

kommentarer