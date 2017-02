Skift sne og regnvejr ud med indendørs hygge og kostumebal. Billetterne koster 25 kroner for børn og 50 kroner for voksne. Foto: Arkiv

fastelavn Der bliver rigeligt med plads til at svinge køllen godt og grundigt, når der igen er fastelavn i Rødovrehallen.

Af André Bentsen

Skift sne og regnvejr ud med indendørs hygge og kostumebal. Sådan cirka sådan lyder opfordringen fra Rødovrehallen, der igen i år inviterer alle udklædte og mindre udklædte indenfor til en stor fastelavnsfest søndag den 10. februar kl. 14.00.

Som altid vil der være tøndeslagning både for børn, unge og voksne, og der vil være godteposer til de små og kaffe og fastelavnsboller til de store.

Selvfølgelig vil der også være et lotteri med flotte præmier, så man har en chance for at revancere sig, hvis man ikke lige bliver kåret som kattekonge eller kattedronning.

Billetterne koster 25 kroner for børn og 50 kroner for voksne. De kan købes i idrætssekretariatet, i Rødovrehallens cafeteria, eller i opsynet i Rødovrehallen.

