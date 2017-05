TC sparker Avarta til sejr

Avarta vandt med 1-3 i Greve. Foto: Brian Poulsen / arkiv

fodbold Avarta vandt 1-2 ude mod bundholdet Greve, og holder fast i et spinkelt håb om oprykning. På søndag kommer rækkens nummer to Brabrand til Espelunden.

Af Peter Fugl Jensen

Kristi Himmelfarts Dag blev ingen fodboldmæssig stor oplevelse i Greve, men Avartas tropper gjorde, hvad de skulle – vandt.

Kampen var ikke et opgør, der vil gå over i historien som seværdig og medrivende, men Avarta var bedst set over alle 90 minutter. Da Avarta førte 0-1 så det ud til, at Benny Galls tropper havde styr på kampen og der var umiddelbart ingen fare på færde.

Men så slog et defensivt hjemmehold kontra, som dog ikke så farlig ud, hvis det ikke havde været for Jacob Jensen i Avartas mål, der havde stillet sig ud i toppen af sit felt, totalt fejlplaceret, hvilket Greves Rasmus Tangvig Sørensen havde set og derfor løftede bolden i mål. En flot detalje, men samtidig gavebod af Avartas keeper.

Avarta kom på vinderkurs i 1. halvleg, da Thomas ’TC’ Christiansen sendte bolden lidt heldigt i mål efter 15 minutters spil. Det var efter oplæg fra Thiago Pinto Borges, som blev spillet fri i Greves venstre side, hvor Avarta i øvrigt ofte fik spillet sig igennem, men længe ikke fik udnyttet denne svaghed hos hjemmeholdet godt nok.

Det kom dog efter Greves udligning. Ligesom Avartas mål nummer et, så blev gæsternes mål nummer to og tre også sat i scene i Greves venstreside.

Avarta sluttede stærkt af

Det var i øvrigt bemærkelsesværdigt, hvordan Greve, efter udligningen, trak sig endnu længere tilbage på banen og dermed fuldstændig overlod spillet til Avarta.

Målet til 1-2 kom efter et indlæg fra Avartas højrekant, hvor en upresset midterforsvarer fra Greve slet ikke fik clearet ordentligt, så bolden røg ud til Thomas ’TC’ Christiansen på kanten af feltet, hvor han tog et træk og sendte bolden i mål. Med to scoringer er Thomas Christiansen topscorer for Avarta med i alt fem mål.

Herefter så Greve ud til at gå mere eller mindre i opløsning, og resultatet var tættere på 1-3 end 2-2. Derfor lå det også i den friske forårsluft, at Avarta kom på 1-3, denne gang med Berat Beciri i rollen som målscorer.

Han satte sidste fod på bolden, efter et hurtigt og flot opspil i Greves venstre side, så bolden til sidst blev sendt fladt ind til forreste stolpe, hvor Beciri bankede bolden op i nettaget. Kampens flotteste scoring.

Dermed holder Avarta fast i et spinkelt håb om oprykning, men der er otte point op til Brabrand på andenpladsen, som giver adgang til 1. division. Brabrand er modstanderen i Espelunden på søndag, og en sejr til jyderne, kan sikre dem oprykning til 1. division, hvis Kolding samtidig taber.

Omvendt kan en sejr til Avarta bringe lidt spænding tilbage i oprykningsspillet, selvom Brabrand stadig vil have rigtig gode odds for at tage den anden og sidste oprykningsplads, for der resterer kun fire runder.

kommentarer